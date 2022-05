Blanca Marsillach: “Mi padre nunca quiso que me dedicara a ser actriz”

Las XXXVIII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro continúan mañana sábado, 7 de mayo, a las 21 horas en el Auditorio Maestro Padilla con Una noche con los clásicos, de Varela Producciones, con Miguel Rellán y Blanca Marsillach y dirección de Mario Gas. La actriz ante su llegada a la capital reconoce la satisfacción que le está dando este proyecto teatral donde se recuerda a su padre, Adolfo Marsillach.

Llega a Almería con un montaje Una noche con los clásicos donde se recuerda a su padre. “Estoy muy ilusionada porque después de Madrid es el primer lugar donde desembarcamos. Con Miguel Rellán hacemos un homenaje a Adolfo Marsillach a los veinte años de su muerte, con unos poemas bellísimos del siglo de Oro. Me siento con muchas ganas de estar en estas Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, que tanta categoría tienen”.

Subirse al escenario y ofrecer este montaje es un reto para Blanca Marsillach. “Es un reto porque si te llamas Marsillach siempre hay una comparación. Yo digo el verso a mi manera, pero mi padre lo hacía de una forma magistral. Aparte, sobre el escenario y gracias a las nuevas tecnologías nos comunicamos con Adolfo y entablamos un diálogo. Da la sensación de que Marsillach está en el escenario con nosotros”, explica la actriz.

El encuentro entre padre e hija en el escenario es un momento único en cada función. “No siento nervios por el hecho de encontrarme con él, si me los daba cuando vivía, me imponía mucho. Ahora me emociona verlo”, confiesa. “El montaje es una hora donde vas transitando por una serie de emociones a través de nuestra joya del siglo de oro como Quevedo, Góngora, Arcipreste o los tres poemas de Miguel Hernández. Aparte luego hay una serie de cosas muy pícaras donde la gente sonríe y lo pasa bien”.

También tiene palabras de elogio para Miguel Rellán que la acompaña en el escenario. “La complicidad con Miguel es total y está muy a favor de obra. Lo hacemos con mucho amor y complicidad”.

Blanca Marsillach ha estado muchos años como empresaria, y ahora está de nuevo en escena. “Como Varela Producciones empezamos con el teatro comercial y nos fue muy bien. Luego comenzamos con el teatro social y trabajamos medio ambiente con Iberdrola y con marcas como Marqués de Riscal y Leche Pascual. También hemos trabajado con la Obra Social La Caixa. Después de 15 años vuelvo como actriz al teatro social con motivo del 20 aniversario de la muerte de mi padre”.

Blanca Marsillach sostiene que hay momentos en los que echa mucho de menos a su padre. “Era muy estricto y conmigo era súper estricto. De hecho, cuando me contrató para trabajar con Concha Velasco, me hacía un montón de pruebas y no me lo ponía fácil. Nunca quiso que me dedicara a esto porque conocía muy bien esta profesión”.

Marsillach ha pasado la pandemia con la mejor actitud posible. “Perdí a mi perrita, luego me compré otra. He hecho mucho yoga en casa aunque esos dos años no he tenido ingresos. Personalmente lo he llevado bien, no he pasado el COVID, no se me ha muerto nadie. Me considero una persona afortunada dentro de lo mal que se ha pasado en todo el país, y sobre todo lo mal que lo ha pasado el colectivo de la cultura”.

Finalmente, Almería es una tierra que fascina a la actriz. “He veraneado mucho en la Cala de San Pedro y en San José. Me encanta los paisajes, las gambas y el carácter de la gente. Me apasiona Almería, porque me siento en casa” concluye.