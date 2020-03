El corto 'Sin Bragas', comedia dirigida por Miguel Ángel Cañadas, se estrena el viernes en youtube

El cortometraje Sin bragas, es una comedia escrita y dirigida por el actor almeriense Miguel Ángel Cañadas y el cantautor y productor musical Julio García. Estos amigos no es la primera vez que se unen para llevar a cabo proyectos juntos ya que en el año 2011 se estrenaba en Valladolid la obra de teatro La puta y el torero y tanto Miguel Ángel como Julio interpretaron dos personajes junto a los actores Carlos Granada y Belén Márquez.

Posteriormente Miguel Ángel dirigió unos cuantos videoclip de Julio cómo Yo me quedo aquí en Madrid, Decídete, sevillana blues que interpreta el almeriense Diego Cruz junto a Julio, y por último, Un café con camarón, tema que graba Inma Serrano junto a julio y lo produce Aamacoproducciones de Almería.

Siguen escribiendo cosas, hasta que llega la ocasión de poder grabar un western que habían escrito, anteriormente con el título La Venganza se sirve fría, cortometraje que consiguió, el premio de RTVA a la mejor creación audiovisual andaluza en el Almería Western Films Festival.

Y ahora dada la situación que que vive el país con lo acontecido en el mundo por la pandemia del virus (COVID-19) y las medidas de excepción tomadas por los gobiernos, han decidido que el cortometraje que tenían preparado para presentar próximamente en diferentes festivales, lo estrenarán en primicia en youtube este viernes día 20 a las 22 horas.

Otras grandes cadenas y plataformas han tomado medidas solidarias para hacer más amena la “reclusión” forzada por la situación en los hogares de toda España y “humildemente también queremos aportar nuestro granito de arena con nuestro trabajo, para que todos podáis disfrutar de nuestra nueva comedia Sin bragas. Aprovecho para mandar un mensaje de esperanza y fuerza con mucho cariño de parte del equipo de nuestro cortometraje. Confiemos que esto pase pronto y podamos seguir viviendo con normalidad” sostiene Miguel Ángel Cañadas.

El cortometraje sin Bragas, es una comedia surrealista, y realista al mismo tiempo, la realidad supera la ficción, y en el momento que tenemos problemas, somos capaces de hacer cualquier cosas para intentar solucionarlo. El cortometraje está protagonizado por Aaron Cobos, actor español nacido en Alicante. Ha participado en musicales como Hoy no me puedo levantar, Aladdin, High School Musical, Mamma mía, My Fair Lady, etc. Presentador y actor en el programa de televisión Birlokus Klub en Telecinco.

Una de las actrices es Sara Soto Alejandre nacida en Sevilla. Interpreta el personaje de Azucena Cuarta de cinco hermanas, criada en un barrio humilde donde el cante y el arte adornan las calles a cualquier hora, donde los domingos se convertían en un día especial para salir “al barrio” a dar un paseo y sentir la esencia que envuelve cada rincón.

De Triana, de ahí su pasión por este barrio y la música. Su padre de Triana y su madre nacida en el corazón de Sevilla, puro centro histórico a la que de niña le ponían un pequeño traje de flamenca y bailaba sobre una mesa para cautivar a toda la clientela del restaurante El Rinconcillo. De su madre oyó sus primeras melodías y notas musicales, tarareando a Marifé de Triana.

Y Noelia Moragues es la actriz que interpreta el personaje de Loli. Ha participado en Alma siendo nominada a mejor interpretación femenina y siendo su primera aparición delante de la cámara, siempre ha estado detrás.

Miguel Ángel Cañadas es un actor nacido en Almería y que a muy temprana edad decidió marcharse a Madrid para intentar abrirse camino en este difícil mundo de la interpretación. Tras muchos años en la capital de España donde se curte como interprete, realizando cursos con diferentes directores de cine y teatro y escuelas de formación actoral y realizar trabajos en cine, spot de publicidad y teatro, decide instalarse de nuevo en la ciudad que le vio nacer, aunque su vida esté entre Almería y Madrid por cuestiones profesionales.

Julio García es compositor, cantante y músico, oriundo de Palma de Mallorca. Desde que tenía 10 años le gusta cantar y tocar la guitarra. En 2005, su primer álbum llegó junto con el productor Paco Ortega con Universal Spain. A partir de ese momento, se consolidó y actualmente compone y produce música y vídeos para varios artistas y editores.