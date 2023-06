El CAF acoge una muestra antológica de Martin Parr con imágenes inéditas

El Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta AlmeriPARR, una muestra antológica del fotógrafo británico Martin Parr, uno de los fotógrafos más influyentes de las últimas décadas y miembro de la Agencia Magnum. 353 imágenes seleccionadas por el autor recogen las fotografías más icónicas de su exitosa trayectoria, así como imágenes de moda que formarán parte del próximo libro del autor en Phaidon, se unen a fotografías nunca vistas antes de la provincia de Almería. Esta reflexión de máximo interés visual, cultural, y sociológico para Andalucía permanecerá expuesta hasta el próximo 15 de octubre en el CAF.

A la presentación acudieron el director general de Patrimonio Histórico e Innovación y Promoción Cultural, Mario Martín Pareja, la gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Almudena Bocanegra, el delegado territorial del ramo en Almería, José Ángel Vélez, y el director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Juan María Rodríguez.

El director general de Patrimonio Histórico e Innovación y Promoción Cultural, Mario Martín Pareja, destacó que “la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte expresa su apuesta decidida por reactivar el CAF, extendiendo su actividad a la comunidad autónoma a través del nuevo Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía y confirma su voluntad de reforzar la oferta expositiva de las artes visuales contemporáneas”.

Producida por el Centro Andaluz de la Fotografía, esta exposición de un fotógrafo galardonado, entre otros, con el Premio Erich Salomon y cuyo ingreso en la Agencia Magnum en 1994 certificó la definitiva renovación de la fotografía documental internacional, constituye la primera acción del nuevo Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, y está realizada en colaboración con la Fundación Martin Parr, la Agencia Magnum y LaChrøme.

AlmeriPARR recoge en 353 imágenes las fotografías más icónicas de su trayectoria a través de series tan celebradas como Non conformist, Bad weather, Small World, The last resort, Life’s a beach o Common sense, así como imágenes de moda que formarán parte del próximo libro de Martin Parr que publicará Phaidon. Pero, además, y esto la hace singularmente atractiva para un centro de arte andaluz, incorpora imágenes inéditas, más otras disponibles en los fondos del CAF, del trabajo que Martin Parr realizó en Almería en 1990 por encargo del Proyecto Imagina, que fue la semilla de creación del propio CAF. De esas imágenes, hasta ahora nunca exhibidas, deriva el título AlmeriPARR. La exposición podrá visitarse hasta el 15 de octubre y se presenta acompañada de un catálogo de producción propia y diversas actividades paralelas para todos los públicos.

El hecho de que la obra de Martin Parr regrese a Almería coincidiendo, precisamente, con la reactivación de las actividades del Centro Andaluz de Fotografía en el 30 aniversario de su creación, encarna la decidida ambición con la que la Consejería de Cultura reimpulsa la actividad del CAF devolviendo al centro al circuito de las grandes exposiciones nacionales.

Juan María Rodríguez, director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía manifestó que “Parr es un fotógrafo que cambió la historia de la fotografía documental y esta muestra, que incluye un amplio catálogo, supone un aliento de modernidad y de expansión del CAF más allá de Almería”. En el apartado de actividades divulgativas, el CAF ha organizado visitas para adultos y jóvenes guiadas por un mediador cultural todos los jueves y sábados a las 20 horas, comenzando el sábado 1 de julio. Un sábado al mes los pequeños de casa de 7 a 12 años podrán acudir al centro a una visita especialmente diseñada para ellos con diversas dinámicas. El Día Mundial de la Fotografía, el 19 de agosto, se celebrará con el taller Desmontando a Parr con una Polaroid para adultos, donde los usuarios podrán utilizar una de estas cámaras y tomar fotografías guiados por el experto en educación artística.

Por último, el público infantil está invitado a participar en un taller fotográfico de verano, de lunes a viernes, organizado en dos grupos, de 7 a 11 años, que se llevará a cabo la tercera semana de julio, y de 12 a 15 años, previsto la segunda semana de agosto. Todas estas acciones son gratuitas y las inscripciones se abrirán en los próximos días.