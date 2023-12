El CAF invita al fotógrafo Pablo Juliá a presentar su libro ‘Fotografía y palabra’

El Centro Andaluz de la Fotografía, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, continúa con el programa de visionados de porfolios para fotógrafos y fotógrafas andaluzas de la mano de reconocidos expertos.

En esta ocasión, la actividad se realizará con Pablo Juliá, fotógrafo de la Transición en una época en la que tenía un papel destacado como jefe de fotografía de ‘El País’ y director del CAF entre 2006 y 2016. Los interesados pueden enviar su propuesta hasta el 11 de diciembre. Además Juliá presentará su nuevo libro Fotografía y palabra el 13 de diciembre en un diálogo junto al director del Centro, Juan María Rodríguez.

Esta iniciativa, de carácter gratuito, cuenta con editores gráficos muy solventes de manera que el artista se enfrente a otra mirada diferente que le oriente sobre aspectos de su proyecto fotográfico. Está dirigida a profesionales de la fotografía en general, de autor, documental, fotoperiodismo, entre otros, y aficionados de cierta trayectoria.

Tras Chema Conesa, el Centro Andaluz de la Fotografía invita a Pablo Juliá a participar en esta actividad. Los interesados deberán preinscribirse a través de un formulario online y adjuntar su porfolio o enviar la url del mismo. El porfolio no debe superar 20 imágenes y tiene que acompañarse de un texto explicativo del proyecto de menos de 200 palabras. El 11 de diciembre a las 12 horas se cierra el plazo de presentación.

La dirección del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía junto con el responsable del visionado se encargarán de la selección de los candidatos. Las personas elegidas recibirán una comunicación y serán citados el 14 de diciembre, en horario de mañana, para realizar el visionado con Pablo Juliá presencialmente. Toda la información, en la web oficial www.centroandaluzdelafotografia.es.

Juliá presentará en el Centro Andaluz de la Fotografía, del que fue su director durante diez años, su reciente obra antológica Fotografía y palabra, de Sílex, donde recoge seis décadas de trabajo y recorre desde la Transición hasta la democracia. Según Juliá: “Este libro habla, entre otras cosas, de la Transición a la democracia que yo viví. Pero no pretende definirla, no es un valor absoluto, es mi transición. En todo caso este libro aspira a ser un apunte, un borrador de imágenes que me provocan a hablar de ellas desde hoy, desde el presente continuo, vadeando el tiempo vivido.”

‘Fotografía y palabra’ tiene una importante aportación de los textos que las acompañan. “Siempre me ha parecido errática la frase ‘Una imagen vale más que mil palabras’. Una imagen puede valer para contar algo y absolutamente todo lo contrario. Yo lo que hago es una revisión histórica del trabajo que hice, contándolo con mis palabras” asegura el fotógrafo.

Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona, fue jefe de Fotografía del diario ‘El País’ entre 1983 y 2006.

A continuación, dirige el Centro Andaluz de la Fotografía hasta 2016 y, actualmente, es presidente de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Periodismo, Fotopress de Cultura, Fotógrafo del año en ‘Revista Foto’, y Premio Andaluz Fotografía FAF 2023.

El director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez, conversará con Pablo Juliá el 13 de diciembre a las 19 horas en la sede del Centro para hablar de fotografía.