El CAF se renueva con un gran programa de exposiciones, cursos y proyecciones

Muchos proyectos en un centro muy vivo

Entre las actividades que renuevan la programación del centro se cuentan las visitas ‘Los tesoros del CAF’ a partir de noviembre, consistentes en recorridos por los espacios dedicados a la conservación y almacenaje de la colección para grupos muy reducidos y en condiciones que preservan la exigencia de su conservación. También se pondrá en marcha el programa ‘Visitas de autor’ con la colaboración de personajes de otras disciplinas no fotográficas que aportarán su mirada en una relectura de las obras, iniciativa que ha comenzado en septiembre con el escritor almeriense José Luis López Bretones. Acentuando un programa pedagógico que ha obtenido un gran éxito durante las exposiciones dedicadas a Pérez Siquier y Martin Parr, continuará con las rutas comentadas por un mediador experto cada jueves y sábado, junto a la yincana fotográfica del próximo 7 de octubre. En materia de formación, el CAF colabora en el proyecto ‘CAMINA’ con el taller ‘Fotogafía con el móvil’ impartido por José María Mellado los días 30 de septiembre, 1, 7 y 8 de octubre. El 22 de septiembre el fotógrafo ofrecerá una charla explicativa y posteriormente los interesados podrán realizar in situ la inscripción. El fotolibro, expresión de la creación fotográfica contemporánea, cobra fuerza con dos actividades nuevas como el curso básico Iniciación al fotolibro que se impartirá en cuatro sesiones los viernes desde el 10 de noviembre hasta el 1 de diciembre. También se pondrá en marcha el Club de fotolectura con reuniones mensuales, ambas iniciativas dirigidas por Francisco Pérez Montoya, responsable de biblioteca del centro, con intervenciones de destacados fotógrafos, editores y diseñadores nacionales. El ciclo ‘Primer plano’, en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, regresa con los títulos Caras y lugares (2017), colaboración entre la veterana directora Agnès Varda y el artista gráfico urbano y fotógrafo JR (Jean René). Se proyecta el 31 de octubre. El ojo irónico de Xavier Baig y Jordi Rovira (2023) es el siguiente título sobre la trayectoria de Masats. Ambas citas se trasladan a la Biblioteca Villaespesa a las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo. De forma paralela a la exposición AlmeriParr, está prevista la proyección de Sweetheart de Marley Morrison el 3 de octubre y de The Florida project el 10 de octubre en el mismo lugar y hora. El Centro Andaluz de la Fotografía desplegará actividades y proyecciones populares en la Plaza Manuel Falces, anexa al centro. El 5 de octubre, y con la participación de varios grupos de jazz, el CAF celebra sus 30 años de trayectoria junto a Classijazz, que cumple 20 años, con un concierto que podrá ser fotografiado por los aficionados. En materia de publicaciones el CAF crea línea editorial ‘Mil Palabras’ de reflexión sobre la imagen en colaboración con la Universidad de Almería a través de pequeños ensayos sobre teoría de la imagen y la fotografía que conviertan al CAF en una referencia teórica y reflexiva que contribuya a paliar la escasez de publicaciones teóricas en este momento de debate.