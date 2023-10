El CAL y el CAF se alían para reflexionar sobre las tarjetas postales con Cristina Arribas

El Centro Andaluz de las Letras y el Centro Andaluz de la Fotografía, gestionados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organizan una conversación entre la arquitecta y urbanista Cristina Arribas y el director del CAF, Juan María Rodríguez, sobre la tarjeta postal como documento histórico, gráfico y literario.

Arribas ha publicado el libro Greetings from the USA. Saludos desde España, donde estudia a fondo cómo España copia con descaro la modernidad de EEUU durante la etapa desarrollista en estos documentos gráficos. Este evento une literatura y fotografía hoy miércoles 18 de octubre a las 19 horas en el Centro Andaluz de la Fotografía.

Arribas, que se confiesa coleccionista de postales, descubrió un camino de investigación al ver una tarjeta postal americana del arco de Saint Louis junto a una española del arco de acceso a Torreblanca del Sol, en Fuengirola. De aquí surge su tesis doctoral y posteriormente el libro Greetings from the USA. Saludos desde España, de editorial Concreta, que escribe junto a Juan José Lahuerta, también arquitecto.

En él demuestra con numerosas postales americanas y españolas los paralelismos que guardan. “Hablaremos de la importancia de la tarjeta postal desde sus inicios y sobre todo de la época del aperturismo económico, cuando vivió su mayor esplendor y copió con desparpajo todo lo americano” argumenta Arribas.

España, y muchos otros países, ansiaba un estilo de vida más confortable, con más tiempo para el ocio y el consumo. Esta actitud provocó, según la autora barcelonesa, una deriva hacia la americanización que se trasladó no sólo a las industrias culturales y de entretenimiento como revistas, películas, series televisivas, estilos musicales, etc., sino también a las postales y por tanto a la imagen que de España se ofrecía.

Juan María Rodríguez dialogará con Arribas también sobre el aspecto más artístico de la tarjeta postal, no tan ligado a las vacaciones o a usos propagandísticos, sino como expresión artística, y referenciarán algunos fotógrafos que han trabajado en ellas. No pasarán por alto el análisis visual de las fotografías. Plantearán el color, el montaje, la gráfica, las intenciones de sus diseños, la manipulación, la insistencia de ciertos patrones, el mal gusto y el Kitsch, así como la banalización de la imagen utilizando imágenes que aparecen en el libro. Un pequeño cartón rectangular e ilustrado a precio muy asequible y al que casi nadie le atribuyó valor es el objeto protagonista de este encuentro a propósito de la obra de Cristina Arribas y Juanjo Lahuerta.