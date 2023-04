Camela provoca el delirio de sus fans en su concierto en Roquetas de Mar

Ángeles contó a todo el público cómo conoció a Dioni. “Todos sabéis que Dioni es mi cuñado. Han sido muchos años los que me decían si era mi marido o incluso mi hermano. Desde que tenía ocho meses de edad mi familia se trasladó a vivir a un barrio de Madrid. Yo tengo familia en Almería, mi madre es de Jaén, mi abuela era de Granada y cuando Dioni vino a vivir al barrio yo tenía unos siete años. Conoció a mi hermana y cuando se fueron juntos, yo echaba de menos a mi hermana. Cuando los visitaba, tenían un cassette pequeño y cantaba Dioni canciones de Los Chichos y yo era fans de Michael Jackson”.

Camela formado por Ángeles y Dioni se sienten siempre arropados y queridos allá donde actúan, pero en Roquetas de Mar, que regresaban de nuevo, ya que actuaron antes de la pandemia, se mostraron muy felices, tanto es así, que Ángeles confesó que tiene familia en Almería. El público no paró un momento de aplaudir y también se puso en pie en más de una ocasión.

El público vivió una noche sin parar de bailar

Hicieron una selección de sus primeras canciones y luego continuaron con No me hables. Luego dio paso a la versión acústica de Cuando zarpa el amor con Ángeles sentada rodeada de sus músicos. Fue una verdadera joya musical que el público agradeció con sus aplausos. En la parte final del concierto sonó Has cambiado mi vida donde Ángeles pidió al público que estuviera enamorado que encendiera una luz (del móvil) en el patio de butacas. Dioni recordó que desde el pasado año es abuelo. “Se llama Luca y desde que llegó es un vendaval de alegría”. Cantaron En el bolsillo de mi corazón uno de los temas de su último disco. “No tenemos un Grammy, pero afortunadamente tenemos el auténtico premio que es el cariño de nuestro público que siempre nos acompaña”. Acabaron con Cuando zarpa el amor.