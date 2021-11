‘Cara B’ derrocha arte y sentimiento flamenco contra la violencia de género

Rotundo éxito un año más para Entre Flamencos contra la violencia de género. La iniciativa con la que Entre Flamencos del Puerto, junto a las áreas de Cultura y Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería se unían en una sola voz para concienciar y luchar contra la violencia de género. En esta ocasión fue con el estreno del espectáculo Cara B, dirigido por Eduardo Leal, que contó con una decena de bailaoras almerienses, como también lo era el cuadro de cante y toque, y la colaboración del Conservatorio Profesional de Danza ‘Kina Jiménez’.

La velada contó con la presencia de los concejales Paola Laynez y Diego Cruz. La edil de Igualdad aseguró que “hacemos un trabajo transversal todos los días del año con todas las áreas. Desde Familia e Igualdad desarrollamos diferentes actividades y acciones enmarcadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se ejecutan programas, se realizan actuaciones de acompañamiento a las víctimas, se realiza atención social y a través de los centros de servicios sociales y también de los centros de la mujer se pone en contacto a las víctimas con la policía, los servicios sanitarios. Muchas veces, estos centros municipales son la primera puerta a la que tocan las víctimas y tenemos que estar preparados para darles la mejor solución y la mayor acogida posible”.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, destacó “la calidad artística de todos los que lo hacen posible” y añadía que “lo cierto es que, por otro lado, ojalá no tuviéramos que estar todos reunidos aquí para reforzar un mensaje que la sociedad tendría que tener ya totalmente interiorizado: la lucha contra la violencia de género y su total erradicación. Nuestro objetivo debe ser conseguir que llegue el día en el que espectáculos y propuestas así no sean necesarias”.

Las palabras inaugurales concluyeron con la intervención de Marián López, de Entre Flamencos, quien recordó que “nosotros queremos llegar un poco más allá, no solo se trata de la violencia Física, a pesar de que hay muchas mujeres que hoy no están con nosotros por el simple hecho de ser mujer, sino de un maltrato psicológico, sexual y económico, que no solo es ejercida por personas de distinto género, sino, a veces, por las propias mujeres”.

Cara B es una creación del director y coreógrafo Eduardo Leal. Un espectáculo propio en el que contó con la participación de buena parte de las bailaoras almerienses más conocidas fuera y dentro de la provincia como son Anabel Veloso, Ana Alonso, Isabel Ramírez, Lourdes Sánchez, Inka Díaz, Azahara Herrera, Mayte Beltrán. Ángeles Carrillo, Rocío Garrido y Carmen Moreno. Al cante estuvieron Cristo Heredia, Edu García y Antonio ‘El Genial’, con la guitarra de Gabriel Pérez y la percusión de Paco Torres y también colaboró el Conservatorio Profesional de Danza ‘Kina Jiménez’.

Desde el arranque, con una suerte de invocación despojada de colores y grandes vestidos, el público del Auditorio vivió en un puño el desarrollo del espectáculo. Un primer número que finalizaría con una alboreá –palo flamenco que se interpreta en el festejo de las bodas gitanas, al amanecer- y la ‘coronación’ de la novia, al ritmo de los ‘Tangos del Almendro’ de Lole y Manuel.

Por el repertorio y alternando presencias de baile en solistas, dúos, tríos o grupo, también resonaría la Nana del Caballo Grande, se evocaría la solemnidad rigurosa de sillas y abanicos, habría un emociónate y hermoso baile con mantón con el poder vital de un embarazo avanzado, la tentación del pecado y la manzana con Cuando me maten, popularizada por la banda sonora de la película que recrea ‘Carmen’ de Bizet, unas fantásticas seguiriyas zapateadas con momentos solistas sucedidos por el cañón de luz cenital o la pasión del romance de ida y vuelta con otras piezas más populares como el Voy a perder la cabeza por tu amor.