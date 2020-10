Las acuarelas coloristas de Carmen María Martínez 'toman' el Museo de Arte

Una muestra rebosante de alegría y estallido de color para contrarrestar los meses vividos durante el confinamiento. Así es Acuarelas, la exposición de quince obras recientes de la pintora almeriense Carmen María Martínez que, desde hoy y hasta el próximo 15 de noviembre, se podrá visitar en la sala Jesús de Perceval del Museo de Arte Espacio 2. Hoy ha abierto sus puertas, en una presentación en la que han participado la propia autora, el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, y el director del Museo de Arte y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Juan Manuel Martín.

Se trata de una exposición de formato medio de la acuarelista almeriense, con obra reciente, puesto que son obras realizadas entre 2019 y 2020, dos de 2019 y 13 de 2020, en torno a las temáticas de las flores y el bodegón. Coordinada por Juan Manuel Martín, producida por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y organizada por el Área de Promoción de la Ciudad y la Fundación, con la colaboración de Diputación Provincial.

Carlos Sánchez ha animado a la asistencia de almerienses y turistas “a esta sala que está dedicada a autores de la tierra, como Carmen María Martínez. Es una exposición muy colorida, diría que un canto a la libertad porque la mayoría de esas pinturas se han realizado después del confinamiento, cuando pudo salir y disfrutar de los magníficos rincones y parte de la Sierra de los Filabres. Cumple con uno de los objetivos que tenemos marcado desde el Área de Promoción y la Fundación de seguir dando voz, hueco y renombre a los artistas almerienses que los hay, muchos y de calidad que podemos ver aquí”.

La autora, enamorada de la Sierra de los Filabres, “a la que siempre vuelvo cuando necesito inspirarme y conseguir la calma que hace posible la creación”, explica que “nunca me ha parecido tan acogedora, tan curativa, como esta primavera después del confinamiento. Durante el encierro ella ha sido el pensamiento al que me he agarrado con ilusión y, en la primera oportunidad de salir, con más ganas que nunca de conectar con la naturaleza, la sierra ha sido mi destino y el hilo conductor de esta exposición”.

Carmen María detalla que ha podido “disfrutar viendo que a los animales les ha ido bien nuestra ausencia. Mirar cómo el sol rasea las paredes encaladas proyectando sombras duras en los vanos de puertas y ventanas. Las macetas, tinajas, formas simples que se hacen bellas con la luz. Las plantas, las flores, destacando sobre la cal con un intenso colorido lleno de matices. La vajilla de la abuela, los tazones donde desayunaba cuando era niña. Ahora, ya en la calma del pueblo, es el momento de sacar las acuarelas y jugar con el color, en un intento incesante de retener estos momentos de paz y belleza que nos devuelven a lo más puro y esencial”.

Esta nueva exposición refrenda también la línea de vuelta a la actividad en los espacios museísticos, en este caso el Museo de Arte con sus dos sedes, ‘Doña Pakyta’ y ‘Espacio 2’. En palabras de su director, Juan Manuel Martín, “la pandemia nos ha obligado a ver que la Cultura es algo fundamental para todos los ciudadanos, da igual la edad o condición, nos ha hecho ver mejor que nunca que es necesaria. Por eso, desde la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, en colaboración con el Área de Promoción, teníamos claro que había que poner en marcha todos los mecanismos posibles para que los dos centros volvieran a brillar como antes de la pandemia. Eso lo demuestra que todos los fines de semana se agotan las plazas de la programación estable y le hemos vuelto a dar un empuje importante a las exposiciones porque prácticamente no hay semana o quince días en los que no abramos una nueva”.

Trayectoria

Carmen María Martínez nace en Almería el 9 de diciembre de 1962. Concluido el Bachiller en 1980 comienza sus estudios de Arte y Decoración en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Almería, donde se gradúa en el año1984. Su inquietud artística se pone de manifiesto desde la infancia, realizando trabajos tanto de dibujo como de modelado en los que obtiene resultados que le obligan a continuar en este camino para elegirlo como profesión en el futuro.

Durante su estancia en la Escuela de Artes conoce a su actual marido el pintor Manuel Domínguez, licenciado en Bellas Artes, quien la inicia e instruye en la difícil técnica de la acuarela. En esta práctica invierte varios años antes de sacar su obra a la luz por primera vez.

Son numerosos los paisajes, bodegones, interiores y composiciones de variada temática que completan su obra, en la que el sentimiento y la añoranza juegan un papel primordial. En enero de 1989 realiza su primera exposición en la que obtiene gran éxito de público y de crítica, solidificando definitivamente su vocación artística. Actualmente cuenta en su haber con una veintena de exposiciones tanto colectivas como individuales.