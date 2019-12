Carmen Rábago presenta el jueves su poemario ‘Para niños en verso’ en la Villaespesa

La escritora Carmen Rábago presenta el jueves a las 18:30 horas en la Biblioteca Villaespesa la obra Para niños en verso un poemario que evoca los recuerdos de la niñez de la propia autora, en especial, los años vividos con sus padres y abuelos durante los veranos en Cantabria. Rábago vive en Almería desde hace años. En este acto estará acompañada por Juan Rafael Muñoz, profesor de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de Almería.

La obra de Rábago ha sido ilustrada por Elena López. “Este libro está compuesto por 39 poemas en verso con rima. Esta obra me salió de un tirón antes de fallecer mi padre. No lo he sacado antes porque me provocaba una enorme tristeza. La protagonista es mi infancia y los artífices son mis padres y mis abuelos. En todos los poemas salen ellos y es realmente un homenaje a ellos”, comenta.

La autora también destaca la importancia de las ilustraciones del libro que han sido realizadas por Elena López. “La ilustradora es gran amiga mía y tras darle los poemas supo captar a la perfección el mensaje de cada poema y hacer unas bellas ilustraciones a acuarela, que son precisamente las que ilustran esta obra”.

Siempre vinculada al mundo de la educación y la comunicación, también en Almería, ha sido la responsable, durante nueve años, de la radio escolar de un centro de enseñanza, así como ha realizado colaboraciones en prensa escrita, televisión y como voluntaria, en la difusión de las pautas más adecuadas para la educación de los menores.

Su bisabuelo Marcelino Rábago fue el autor del conocido poema al Río Hijar. De él heredó la pasión pro la lectura, la escritura y la comunicación. Publicó su primer poema a los 17 años en el periódico universitario Semanal La Buhardilla, mientras cursaba la Licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid.

Kit-Book publicó en 2013 la primera edición del poemario En los días de sol, en los días sin luz.

Emilio Jarrín sostiene que “los poemas de Carmen Rábago en su modo ideal de expresión, en la forma más bella de decir las cosas por medio de la palabra sujeta, en este caso, a la medida, la métrica y la cadencia, que sabe utilizar a las mil maravillas. Y por otra parte la pintura bella, lírica y sensible de Elena López, que ha sabido captar el mensaje de cada uno de los poemas y los ha ilustrado magistralmente”. Rábago ha escrito un libro donde brilla su infancia y donde muestra una especial sensibilidad a unas vivencias que la han marcado.