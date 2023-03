Carmen K. Salmerón: “La parte creativa de 'La tela de Penélope' me salvó del abismo en la pandemia”

Es la directora de La tela de Penélope, un documental histórico, feminista y social que se presenta mañana lunes, 6 de marzo a las 18:30 horas en el Colegio de Abogados de Almería. Se proyectará y luego habrá un debate donde estará Salmerón con Antonia Segura Lores (abogada jurista) y Encarna Zapata (sexóloga). La entrada es libre. El miércoles, 8 de marzo a las 18 horas en el Teatro Apolo se proyectará el documental y luego habrá un debate donde participa Ángeles Arjona (profesora de Antropología Social en la UAL), Eva Díez (directora de Igualdad y profesora de Derecho en la UAL), Carmela Rull (psicóloga y sexóloga) y Antonia Segura Lores (abogada y jurista). La entrada es libre previa reserva. Y el viernes, 24 de marzo a las 19:30 horas en el Teatro de Huércal de Almería habrá una performance de las antiguas embarriladoras, proyección, debate y cóctel. La entrada es libre.

-¿Cuándo le surge la idea de hacer este documental dónde las grandes protagonistas son las mujeres?

-En la pandemia. Digamos que la parte creativa fue lo que me salvó del abismo de aquel momento. El confinamiento me llevó a otros encierros más sutiles como han sido los que han vivido las mujeres a lo largo de la Historia. Y pensé cómo lo hubieran llevado mis abuelas (una de familia paupérrima y la otra de familia desahogada). Y pensé como sería la vida entonces. Así empezó la gestación y la investigación acerca de los cambios legislativos durante el siglo XX, y cómo esos cambios influyeron directamente en este sector de la población, llevándolas en muchas ocasiones al punto de partida. Como rodar era prácticamente imposible, decidí contar las historias a través de fotos de cada momento. Estas fotos están intercaladas con entrevistas a señoras muy potentes en sus campos: Antonia Camacho, la primera conductora de taxis de Almería, Antonia S. Lores, una máquina del derecho, María Carmen Martínez Sola, soberbia historiadora, María R. Jiménez, antropóloga y comprometida trabajadora social, Blas Fuentes, el único hombre, profesor de derecho y director del aula de fotografía en la UAL, y Encarna Zapata, psicóloga y sexóloga. Sí, quiero remarcar hasta qué punto la actividad sexual está relacionada con el sexo, el género, o es un camelo de la educación recibida.

-Cuando lo estuvo grabando, ¿Pudo constatar los cambios que se han producido en torno a la mujer en materia legislativa?

-Claro. Más que durante el rodaje, que fue poco, ya que el protagonismo lo tienen las fotos, fue con la documentación como pude constatar que las diferencias no han desaparecido. Un ejemplo: al hombre le computeriza la mili para la jubilación desde hace un siglo. La mujer ha tenido que esperar hasta la modificación de la ley en agosto de 2021 para que sus cotizaciones haciendo el servicio social femenino también le cuenten para su jubilación.

-No obstante, ha habido muchos cambios, pero todavía quedan cosas por cambiar y normalizar.

-Cierto. En las universidades hay más mujeres que hombres. Ellas sacan calificaciones mucho mejores que las de ellos, pero quienes detentan altos cargos suelen ser ellos. Pasó y sigue pasando que si eres una tía lo tienes peor que los tíos, pues si te quedas preñada, el sector empresarial cree, supone, sabe, que en la mayoría de los casos es la madre la que está ahí cuando el niño se pone malito, que son muchas veces y casi siempre de madrugada. La sociedad española no contempla la importancia real de gestar células de la sociedad, es decir, descendencia. No lo facilita. Sin embargo, en el norte de Europa se cuida muchísimo, se arropa la maternidad, y es una sociedad bien próspera adonde debiéramos mirar, puesto que todas las sociedades necesitan descendencia para no fenecer.

-Aparecen una serie de mujeres, muy especiales, sobre todo de distintas profesiones y ámbitos de la sociedad.

-Sí. He querido remarcar a la mujer en general, y en particular grandes mujeres no tan populares como Carmen de Burgos o Amalia López Cabrera, a mujeres anónimas y a pioneras en su materia, caso de la primera mujer conductora de rallies, la almeriense María Carmen Álvarez, que cambió las pistas por el matrimonio, o Araceli Plaza, primera almeriense dispensadora de gasolina, que tuvo que cambiar los surtidores por la barra de una pastelería porque a su padre no le parecía un trabajo femenino, o Antonia Camacho, primera mujer taxista de Almería que no lo tuvo nada fácil en un mundo de hombres, y sin embargo consiguió logros inéditos para el sector del taxi.

-¿Cuáles de esas protagonistas le ha llamado poderosamente la atención?

-Todas. Emocionalmente, por la cosa del ancestro, mi abuela Ángeles, que no pudo ni ir a la escuela, que tuvo que parir mientras faenaba en la posguerra, quedó viuda con 5 hijos sola en aquellos años terriblemente duros, y con quién la vida fue poco bondadosa. Sin embargo fue una mujer sabia: “Donde fueres haz lo que vieres”, decía. Una mujer endurecida por la vida y sin embargo una abuela tierna sin par. O mi abuela María, que siendo músico, que metía el acordeón al compás de palos flamencos, por ser mujer no prosperó, y además murió muy joven por la diabetes, a pesar de tener una enfermera las 24 horas del día.

-¿Qué sensaciones le quedaron una vez que concluyó el trabajo?

-Resumir cien años en 52 minutos no es tarea fácil. Faltan muchas cosas, pero hay que seleccionar. Sin duda cada cineasta confeccionaría un documental completamente diferente de otro. Existen tantos puntos de vista como autores; eso es fantástico.

-¿Por qué Almería como telón de fondo?

-Porque Almería es un sitio grande desde la pangea. Ya su formación volcánica la condicionó. Las sociedades prehistóricas, neolíticas la hicieron única: Los Millares, la cultura del Argar son referentes sin par. En Al- Ándalus fue el primer puerto. Después, ya en el siglo XX, la importancia de la uva, que llegaba hasta la casa real británica como consumidora de la uva de barco, única en el planeta. Almería es pionera en la agricultura bajo plástico. Es el Hollywood europeo. Almería tiene un enclave único, es el lugar europeo donde más horas de luz existe en Europa, y uno de los más favorables para la energía eólica. Almería fue y es un filón. No todo pasa en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla. Esos valores son un orgullo que hay que mostrar.

-Usted no para de pensar y trabajar. Imagino que tiene nuevos proyectos. ¿Puede contar algo?

-Sí. Me han hecho varias propuestas de radio. Probablemente la gastronomía flamenco punk que llevo en un blog se reencarne en las ondas en breve. Por otro lado me han propuesto hacer otro documental sobre mujeres africanas en Almería. También me interesa contar el proceso de trans afincadas en Almería, ¿Por qué Almería? Por otro lado me han propuesto dirigir una línea editorial en una pequeña editorial literaria.