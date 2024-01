El Carnaval de Almería iniciará un mes de fiesta este domingo en el Auditorio

Del 28 de enero al 17 de febrero tendrá lugar el Carnaval ‘de sala’ y de la fase competitiva mientras que del 18 de febrero al 28 de febrero será el turno del Carnaval ‘de calle’. El hecho de que la primera de las actividades, la de este domingo, esté relacionada con los niños y niñas no es casual. “El Carnaval es ilusión y alegría y así debemos transmitírselo también a los pequeños, que serán los almerienses adultos del futuro. Por eso es importante también que conozcan las tradiciones de nuestra tierra y que sepan que el Carnaval no es algo copiado de Cádiz u otras provincias, sino que es una fiesta más que centenaria de nuestra ciudad”, recordaba Diego Cruz.

Las fechas claves del Carnaval de Almería

-Domingo, 28 de enero. 17 horas. Certamen Infantil. Bucaneros de Mónsul (murga), The Rainbow Bigband (murga), Stoy Carnaval (murga), Un cuarteto con genio (parodia), Mi pequeño planeta (comparsa), Esta tú no la tienes (parodia), Los indiscretos (murga), Los que rompen los ladrillos, Las Verdaderas (comparsa).

-Domingo, 4 de febrero. 19 horas. Primera semifinal. Abren los grupos infantiles invitados Los indiscretos, Las verdaderas y Esta tú no la tienes. A continuación, ¡Vaya pollo! (murga), Los refugiados (comparsa) y ¡Ni chirigota, ni chirigoto! (murga).

-Sábado, 10 de febrero. 21 horas. Segunda semifinal. Abren los grupos infantiles invitados Un cuarteto con genio y Mi pequeño planeta. A continuación, Me tienes frito (murga), Los del tic toc (parodia), Los que buscan pareja (murga), El lugar más rico del mundo (comparsa), Contri más larga mejor (murga).

-Domingo, 11 de febrero. 19 horas. Tercera semifinal. Abren los grupos infantiles invitados The Rainbow Bigband y Stoy Carnaval. A continuación, Vamos de paseo (murga), Este año somos un misterio (parodia), Pelillos a la mar (murga), La tripulación del señor iluso (comparsa) y 1ºD Calle (murga).