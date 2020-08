La juventud de Carolina Durante y Dani Fernández llegan a la Plaza Vieja este sábado y domingo

La programación del ciclo de conciertos y actividades de Cooltural Go!, organizado por Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería con más de veinte propuestas sigue su curso este fin de semana con dos nuevas citas destacadas. El sábado, 15 de agosto, con Carolina Durante, en un concierto que contará con la apertura de los almerienses Compro Oro, y el domingo, 16 de agosto, con Dani Fernández, que será preludiado por la banda Código Bushido. Ambas convocatorias son a las 21 horas y en la Plaza de la Constitución.

Todas las entradas para los eventos se encuentran disponibles en la página web del festival www.coolturalfest.com y Wegow.

Carolina Durante es un grupo de noise pop y ramalazos de punk procedente de Madrid compuesto por Mario (guitarra), Martín (bajo), Juan (batería) y Diego (voz) con influencias como Triángulo de Amor Bizarro o Soda Stereo. En 2017 publicaron el primer adelanto de lo que sería su disco, bajo el sello Sonido Muchacho, con canciones como ''La Noche de los Muertos Vivientes'' o ''En Verano'', en los que llama la atención su interesante propuesta repleta de actitud, energía y unas letras sin pelos en la lengua que atraen desde la primera escucha.

Con singles como "Cayetano" (2018) o "El himno titular" (2018) la banda comenzaría a posicionarse junto a los grupos nacionales más importantes del momento, lo que les abriría más tarde las puertas a numerosos festivales españoles, algunos de la talla del Festival Internacional de Benicassim (FIB), el MadCool o el BBK Live, entre otros.

En 2019 sacarían su álbum con título homónimo, que ha disfrutado y está disfrutando de las buenas críticas de la prensa y el público. Este álbum les ha permitido mantenerse muy activos, dando conciertos por toda España y haciendo sold out en importantísimas salas como La Riviera (Madrid) y dejando un excelente recuerdo a su paso por Cooltural Fest en 2019.

La velada la abrirá Compro Oro, banda almeriense que también sabe lo que es tocar en Cooltural Fest, ya que abrieron la fiesta de bienvenida celebrada en el Parque de las Almadrabillas la pasada edición. Juan Luis y los suyos tocan a rebato de ese punto psicodélico y castizo que bebe tanto de la influencia de los inolvidables Los Brincos.

Dani Fernández

Dani Fernández, ex componente de Auryn, ha debutado en solitario con un álbum que lleva por título ‘Incendios’. Los diez temas que forman este disco se convierten en “diez incendios emocionales” en los que Dani Fernández ha querido plasmar las diferentes fases por las que ha ido pasando desde esos días de vacío existencial, un proceso en el que ha conseguido encontrarse a sí mismo y descubrir cuál era el camino que quería seguir, o por lo menos, como quería que fuesen estos primeros pasos. “Lo más importante que he ido aprendiendo no es por dónde quiero ir, si no por dónde no quiero ir”. Era el momento de crear una identidad propia que mostrase quién es él realmente, sin artificios ni acompañamientos.

Si de algo han servido estos más de dos años de preparación del disco -en los que el artista reconoce “haber aprendido, con mucho esfuerzo, a que las cosas a veces tienen sus propios tiempos y no hay que forzar la máquina”- es para convertir sus temas en un vehículo para desahogarse y hacer terapia. Ha aprendido a transformar esa rabia inicial y esas ganas de tirar la toalla en cicatrices sobre las que edificar un buen puñado de temas autobiográficos, a los que acompañan composiciones de Andrés Suárez, Marwan, Luis Ramiro o Diego Cantero “Funambulista”, a los que Fernández cita como grandes referentes y que han completado un tracklist repleto de desamor y resaca emocional.

La noche del domingo la abrirá Código Bushido. David García Máñez da vida a Código Bushido. En 2020, se cumplen once años desde David se dedica a la música de forma profesional. Debido a una enfermedad que sufre en la vista, llamada, retinosis pigmentaria y como afiliado de Fundación ONCE que es, arranca una gira de once presentaciones por España, bajo el título de Once de Once Tour.

Hay que recordar que los conciertos se desarrollarán en un formato más íntimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumple minuciosamente con la normativa vigente. Además, Cooltural Go! seguirá la misma senda que Cooltural Fest y su línea inclusiva ‘Music For All’, aumentándolas en mayor medida porque todos los conciertos contarán con intérprete de lengua de signos, habrá medidas para las personas con discapacidad auditiva, como mochilas o audífonos especiales, y por supuesto espacio para personas con movilidad reducida.