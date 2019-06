Casino convence en la puesta de largo de su primer disco 'Mentiras maquilladas'

Sí, es sólo rocanrol, pero nos gusta. Parafraseando a The Rolling Stones, banda de la que toman prestado su primer nombre de cabecera, Casino Boogie, la banda almeriense, ahora Casino a secas, triunfó el viernes en el Teatro Apolo de la capital, en lo que fue la presentación oficial de su primer larga duración, titulado Mentiras maquilladas, en una de las últimas citas pertenecientes a la programación de la ‘Primavera Cultural’ del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Casino está compuesto por el quinteto que conforman Manu Carmona en el bajo, Iván Navas en la voz y guitarra, Juan Núñez en el saxo y percusiones, Alberto Tonda en la guitarra y Joaquín Berrolo en la batería y proceden de diversas formaciones musicales de reconocido prestigio en la escena local almeriense, como Cables Cruzados y Bernardine Pussy y esas tablas se evidenciaron el viernes en un Apolo que gozó con sus hechuras de rock clásico de tintes americanos, aunque también castizos.

Un rock estiloso que brilló con brío desde el inicio en temas como Todo da igual, Intención de nada, Chica de postal o Guía Michelín. Altos vuelos en canciones que en el álbum fueron grabados en Black Betty y Candyland y con la producción de un reputado músico como Candy Caramelo, músico de confianza en numerosas giras de artistas tan conocidos como Andrés Calamaro, Fito Cabrales, Ariel Rot, Dani Martín o Lichis.

Tras Black Jack, clásico juego de tahúres habilidosos, Casino presentó la primera de las versiones con las que quiso sorprender y completar su presentación, Abróchate de Coque Malla. No sería la única, ya que tras Sin miedo y San José, llegarían la glamurosa Get It On de T. Rex y la clásica y directa Lucille de Little Richard. Con las emociones A flor de piel y tras mover el cuerpo al ritmo de Land of 1.000 Dances, de Wilson Picket, los Casino se despidieron a lo grande con Mejor sin ti y los bises Gafas de Rock y Maybelline.