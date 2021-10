Celia Blanco: "El sexo es una actividad en la que se comparte, no se impone”

Presenta mañana miércoles a las 20 horas en el Patio del Mandarino (Plaza de Bendicho) su último libro Con todos dentro (Larousse Editorial) donde con un lenguaje directo habla sobre sexo. Lo hace con naturalidad, tan natural como es ella desde siempre, ofreciendo una obra amena y que no deja indiferente a nadie. El acto está organizado por Diario de Almería.

-¿Con todos dentro es un libro dirigido a las mujeres?

-No, es para la gente que quiera saber algo de sexualidad. Lo que pasa es que como soy mujer hablo en femenino, y parece que hablo más para mujeres. Hay tres hombres con los que mantengo relación a través de las redes y no me conocen, pero que han leído el libro y me han dicho que es la primera vez que se dan cuenta como piensa una mujer. Es más bien, como piensa una mujer de 50 años referente al sexo que haber escrito un libro de sexo para mujeres.

-Está claro que con esta obra se descubren muchas cosas del sexo.

-Es un libro para personas que tengan un mínimo interés en saber cómo funciona el sexo. El sexo se da entre dos personas, y en este caso, en el 80 por ciento de los casos es un hombre y una mujer, pero en el resto el sexo se da entre mujeres y mi libro les viene muy bien. Quizás para una relación entre hombres, menos. Yo soy una mujer muy masculina, y entonces hay mucha parte en el libro que es masculina, porque pienso como un hombre para muchas cosas.

-¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

-Me proponen escribirlo, yo no quería escribir ensayo, nunca me lo había planteado. Me piden que escriba lo que me dé la gana pero que sea de sexo, y que sea mi opinión, mi reflexión y análisis de estos diez años hablando de sexo. La experiencia ha sido positiva, me encantó hacer ensayo, ha sido toda una experiencia, y me pidieron solo que fuese rigurosa y contase todo lo que supiera de sexo, y es lo que he hecho.

-¿Qué hay de su propias vivencias sexuales en este libro?

-Hay muy pocas referencias personales en este libro. En cuestiones de sexo si hay referencias a mi porque me he acostado con todo tipo de personas. En 35 años de sexo yo si he tenido sexo con todo tipo de personas, y puedo hablar desde esa perspectiva. A mi la primera vez que me acosté con una mujer me sorprendió todo mucho, porque llevaba muchos años haciéndolo con hombres.

-¿Es fácil en estos tiempos hablar de sexo de forma abierta?

-Fácil no es, aunque todo depende de la actitud de la persona que hable y también un poco del entorno en que lo hable. Yo empecé a hablar de sexo en la Cadena SER. Estaba muy protegida por un señor que se llama Antonio Hernández Rodicio, y cuando él se marcha yo me quedo desamparada. He sido inmensamente feliz mientras he dirigido un programa de sexo en la Cadena SER, porque estaba arropada, se sentían orgullosos de lo que hacía y me dejaban hacer. Yo hacía un programa feminista sobre sexo.

-Consideras que ha sido la mejor etapa de tu vida profesional?

-Es quizás en lo que más he disfrutado. A lo largo de mis años en el periodismo, he estado 24 años haciendo televisión y eso me ha enseñado mucho. En 1998 trabajé en Antena 3 Televisión presentando los deportes durante tres meses con Pedro Piqueras. Reconozco que tenía 26 años, estaba muy buena y tenía una gran voz. Aunque siempre estaré agradecida a Jesús Hermida que fue quien me descubrió.

-Con este libro que pretendes causar en el lector.

-Quiero que se den cuenta que en el sexo tienen que participar todos los que estén en el asunto, que todos tienen que opinar y que todos tienen que decidir. Cuando te metes en la cama con alguien lo que tu haces es compartir lo que vas a hacer, no imponer lo que quieres hacer. El sexo es una actividad en la que se comparte, no se impone.

-¿A la hora de tratar el tema del sexo importa mucho la edad?

-Más que la edad importa la educación. Si has sido educado en una familia que te han inculcado que no puedes depender de nadie y que tu opinión es relevante, tu sexualidad será de una manera. La experiencia nos va enseñando. Yo ahora no me metería en muchas camas en las que me metí con 25 años, ya que ahora no me van a convencer. A mi con 25 años me gustaba la gente que era muy guapa o que tenía poder. Y también me llamaba la atención la gente que era muy inteligente. He estado con gente que pesaba 140 kilos y he sido la mujer más feliz del mundo.

-¿Qué balance hace de estos casi 30 años en el periodismo?

-Yo he sido muy feliz. Nunca pensé dejarlo, ahora si intenté buscar cualquier cosa que tuviera relación con la profesión. Una vez con Luis Vera, con el que compartí cinco años de mi vida nos planteamos poner un negocio de comidas en Almería. Nunca he querido dejar de ser periodista, y eso que para mi el periodismo es anecdótico, ya que yo quería haber estudiado en su día, filología hispánica.

-¿Cuales son los proyectos en los que estás trabajando?

-He hecho un trabajo para McCann, la principal empresa de publicidad de este país, es un trabajo de sexualidad para una revista especializada que sacará un especial sobre sexo. Soy contertulia de Televisión Española y en noviembre comienzo a escribir en la revista Icon de El País y colaboró con el País Semanal.