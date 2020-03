The Chainsmokers serán los sustitutos de DJ Snake en el Festival Dreambeach

El festival de música electrónica más importante de España, Dreambeach, anunció ayer como cabezas de cartel de su octava edición que se celebra en Villaricos-Palomares, del 5 a 9 agosto de este año a The Chainsmokers. El dúo estadounidense de pop electrónico y EDM, ganador de un Grammy en 2016 por su inolvidable himno Don’t let me down, pasan por ser los DJs mejor pagados del mundo, según la revista Forbes. En 2019 destronaron después de 6 años a Calvin Harris al ingresar 46 millones de euros en el último año.

The Chainsmokers son el reemplazo prometido por la organización de Dreambeach tras la cancelación del artista francés DJ Snake. Al margen de sus apariciones esporádicas durante el verano en Ushuaïa Ibiza, vienen a España en contadas ocasiones. El dueto era reclamado desde hacía años por los dreamers en las redes sociales y acaban de entrar a formar parte de las tres contrataciones más caras de la historia del evento almeriense, junto a 50 Cent y Deadmau5, ambos fichados para la 4ª edición.

La formación compuesta por Alexander Pall y Andrew Taggart es un emblema de la cultura EDM y del sonido dance más comercial. Además del Grammy, atesoran múltiples premios, entre ellos, siete Billboard Music Awards y, más recientemente, el MTV Video Music Award de 2019 por su tema ‘Call you mine’, junto a Bebe Rexha.

En el último lustro llevan acumulados numerosos hits y números uno, desde su primer gran éxito #Selfie’ a ‘Closer o Something Just Like This, en el que colaboraron con Coldplay.

Su producción discográfica avanza a un ritmo un álbum por año. Tras sus discos Memories...Do Not Open (2017), Sick Boy (2018) y World War Joy (2019), hace dos semanas sorprendieron al borrar todas sus imágenes anteriores en Instagram, al tiempo que anunciaron que se retiran temporalmente de las redes socia-les para preparar su nuevo LP.

Este verano, The Chainsmokers brillarán ante 25.000 personas en el espectacular mainstage de Dreambeach, el mismo escenario por el que desfilarán otras estrellas como Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Alison Wonder-land o DJ Diesel, el alias musical de Shaquille O’Neal. Ahí también dará su concierto el trapero Bad Bunny.