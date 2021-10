Chiki Lora deslumbra en Almería con sus ritmos salseros y rumberos en ‘Palabra de músico’

Echa a andar un nuevo curso, una nueva temporada, de Palabra de músico. Dejando atrás los últimos coletazos del calor estival, Chiki Lora puso a bailar el viernes al público desde las butacas del Teatro Apolo. El que fuera fundador de Canteca de Macao compartió su nueva andadura en solitario en la entrevista previa, que corrió a cargo en esta ocasión de la periodista Nuria Faz para, posteriormente, disfrutar de sus nuevas melodías y composiciones con la colaboración estelar del almeriense Miguel Company.

En la entrevista, Chiki Lora contó cómo, tras la disolución de Canteca de Macao, el compositor y cantante se sentía con la necesidad de sacar todas esas canciones del pasado que se habían quedado en un cajón. Fue con su álbum Sumando donde comenzó a mostrar esa parte más íntima, su lado más oculto hasta entonces y que no deja de sorprender. Ahora mismo, avanzó, está preparando su tercer disco pero esta vez “sin presiones y sin ninguna prisa, si sale el próximo año bien y si no, pues no saldrá”, confesaba Chiki, que está disfrutando de los procesos creativos y de la tranquilidad que tiene un artista con su bagaje profesional. También hubo una mirada a su pasado por Canteca de Macao, “es mi familia y ha sido mi escuela”, reconoció.

Caminando fue la canción elegida para abrir el espectáculo, el primer single de su segundo disco Ura. Un tema cargado de positividad, que habla de las andaduras de la vida y de no mirar atrás. Una letra que hace pensar en los tiempos tan inciertos que está tocando vivir y que dejó a muchos de los presentes con ganas de caminar y dejar pasar todos los malos momentos. Con un aire sureño y fiestero, Lora animó al público del Teatro Apolo desde el primer acorde, que bailoteaba tímidamente desde sus butacas.

El cantautor quiso mantener el ritmo con Felicidad, una de las canciones de su primer disco y la enlazó con Consuelo, para posteriormente volver a su lado más tranquilo y sentimental con Bésame. Chiki realizó especial mención a su madre y, por extensión, a todas las madres, puesto que “es fan de las canciones más lentas”. Tras este pequeño momento íntimo sobre el escenario, el ritmo de la salsa más tradicional invadió el patio de butacas con Por hablar, una crítica a “las malas lenguas que critican todo lo que haces, sin saber”, bromeaba.