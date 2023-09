El cubano Chucho Valdés actuará el 25 de octubre en Clasijazz

Clasijazz volverá a marcar un hito el próximo mes de octubre con el concierto de Chucho Valdés. Y es que parece un milagro, pero la realidad, es que uno de los grandes músicos del momento se subirá a las tablas de Clasijazz a sus 81 años. Será uno de los momentos más importantes de la historia de Clasijazz. Y encima escuchándolo en su mayor esencia a piano solo.

Chucho Valdés, pianista, compositor y arreglista cubano, es la figura más influyente del jazz afrocubano moderno y está considerado como uno de los mejores pianistas del mundo. Ganador de siete premios Grammys y 4 Latin Grammys, además del Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, su nombre se encuentra en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

A lo largo de su destacada carrera de más de 60 años, tanto al frente de sus orquestas o como solista, Chucho Valdés ha sabido combinar de manera magistral elementos de la tradición musical afrocubana, el jazz, la música clásica, y el rock, con un estilo intensamente personal.

Chucho Valdés ha destacado como pianista de grandes orquestas, así como fundador y director de Irakere, la pequeña big band que consiguió la fusión de la música ritual afrocubana, con elementos de música popular afrocubana y música clásica, jazz y rock, que supuso una innovación trascendental en el Latin jazz.

Dionisio Jesús ‘Chucho’ Valdés Rodríguez nació en una familia de músicos en Quivicán, en la provincia de La Habana (Cuba), el 9 de octubre de 1941. Su primer maestro y su mayor influencia fue su padre, el pianista, compositor y director de orquesta Ramón ‘Bebo’ Valdés.

Chucho Valdés ha acompañado a cantantes y tríos y, además, compuesto obras para orquestas y grandes grupos. La más reciente es La Creación, una suite de tres movimientos, para pequeño conjunto, voces y big band, que cuenta la historia de la creación según la Regla de Ocha, la religión afrocubana, conocida como santería. La Creación se estrenó en noviembre de 2021, para celebrar su 80 cumpleaños. A este acontecimiento le siguió el esperado reencuentro con su viejo amigo y compañero de aventuras musicales, el extraordinario clarinetista, saxofonista y compositor Paquito D’Rivera, con el que ha tocado en contadas ocasiones, durante los últimos 40 años.

Desde su reencuentro, Chucho y Paquito no han perdido el tiempo y en enero de 2022 grabaron el álbum I Missed You Too (Yo también te he extrañado) y ofrecieron una gira mundial, denominada Reunion Sextet, que les llevó por Europa y Estados Unidos. El precio de la entrada será de 70 euros para no socios de Clasijazz y 60 euros para socios.