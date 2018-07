Cientos de personas disfrutan del Festival Pulpop 2018

Al mediodía del sábado daba inicio la segunda jornada del Pulpop Festival para amenizar la espera del plato fuerte de la noche. Junto al chiringuito La Cabaña actuaron Norek y The Yellow Melodies, en un escenario playero con un ambiente muy festivo, que se trasladaría a La Plaza de Toros de Roquetas de Mar, que un año más fue el escenario de uno de los grandes acontecimientos musicales del verano.

Los primeros en actuar fueron JJ Sprondel, el grupo ganador del concurso de jóvenes valores de la edición del 2017, el trío de rock malagueño, se mueven entre el garaje, el indie, el kraut, el grunge o la psicodelia con la conveniente firmeza que les caracteriza y con unos espléndidos solos de guitarra. Continuarían Loudly, un grupo completo en todos los sentidos, buenas letras, buenas armonías, contundencia y que, ante todo conectaba de forma insuperable con el público que había en el albero.

Luego llegó Ángel Stanich que presentaba el recién editado Antigua y Barbuda. Una banda muy solvente que protagonizaron uno de los directos más imponente de esta edición, un derroche de energía que motivó que el personal se divirtiera desatando la euforia en comunión con el artista que culminó su actuación tirándose sobre el público.

En la medianoche sobre el escenario, Cooper, uno de los principales reclamos de esta edición que presentaba nuevo álbum, Tiempo, Temperatura, Agitación.

Poco antes de la 1 de la madrugada, The Primitives, la banda liderada por la rubia Tracy Tracy al frente, emergieron de la escena independiente de mediados de los 80 que engendró a The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, The Wedding Present y Primal Scream. Su sonido destila el zumbido de la guitarra brillante de los Byrds, el estilo buzzsaw de The Ramones y las melodías de los grupos de chicas de los 60 en temas pop de dos minutos y medio.