Círculo Rojo vuelve a marcar la diferencia en la Feria del Libro de Madrid

La autoedición ha llegado para quedarse y Círculo Rojo sigue demostrando que es su líder indiscutible, alcanzando hitos como llevar a más de 120 autores a la Feria del Libro de Madrid, la más importante a nivel nacional y una de las más importantes de toda Europa.

Este sello almeriense que, además es la editorial que más libros publica de Europa, puede presumir de ser el único sello de autoedición en estar presente en la mítica Feria del Libro de Madrid. Con más de quince años de experiencia, Círculo Rojo ha demostrado su compromiso con la literatura y, sobre todo con sus autores. “Estar en esta feria junto a autores de la talla de Elisabet Benavent o Elvira Lindo es algo increíble para mí”, decía Manuel Sánchez Alonso, autor de Renglones Púrpura.

Desde el 26 de mayo que dio comienzo esta gran feria situada en El Parque del Retiro de Madrid, más de cien autores de esta editorial líder en el sector, han podido reunirse con sus lectores en la carpa central de Publishers Weekly. “No me canso de decirlo, nuestra prioridad es que nuestros autores dispongan de las mismas herramientas que cualquier autor que edita en una editorial convencional. Por eso que estén en la Feria del Libro de Madrid es una prioridad y seguiremos trabajando duro para que cada vez más sean más los autores de nuestra casa que puedan firmar en esta feria”, explica Alberto Cerezuela, director y fundador.

Caminar entre las casetas de El Retiro es una experiencia soñada para cualquier escritor, y Círculo Rojo ha conseguido que los autores que deciden publicar un libro con ellos, puedan, además, firmar ejemplares. Escritores como Alberto Simón, autor de Amor y libertad describe la experiencia como “un sueño cumplido”.

Los propios autores de esta editorial líder en autoedición, destacan entre sus opiniones, que el secreto de su éxito es su compromiso con sus autores y, por supuesto, de las obras que les confían. “Cuando ninguna editorial confió en mí, Círculo Rojo me dio la oportunidad de publicar mi libro y el estar aquí hoy en esta gran feria rodeado de mis lectores es una experiencia increíble”, describe José Chof, autor de #ElcuestioNNario.

Cristina Torres Testera, autora de Ninielkhrïs y el pergamino del Dhärma los llama familia. “Para mí son una gran familia, me han devuelto la luz y las ganas de salir adelante, no tengo palabras para agradecer todo lo que me han hecho sentir”, decía durante su firma en el stand central de Publishers Weekly.

Círculo Rojo se ha ganado un sitio de honor en el mundo editorial, debido a su dedicación y a su afán por ofrecer a sus autores las mismas oportunidades que podrían encontrar en una editorial convencional.

Por eso no es de extrañar que sea la única editorial de autoedición presente en la Feria del Libro de Madrid y que su gala de premios anual, que este año será el próximo 29 de septiembre, se haya convertido en un evento ineludible para las grandes personalidades del mundo de la cultura; como por ejemplo, Jesús Olmedo, amigo de la casa y especialmente de Alberto Cerezuela a quien no dudó en dedicar unas palabras durante su paso por esta feria.

“A veces me preguntan por qué me implico tanto con Círculo Rojo, y yo les respondo que no puedo no hacerlo. Hacen magia. Alberto y su mujer, Noelia, son luz y lo contagian a todo el que está a su alrededor. Creo que eso se ve reflejado en el trabajo que realizan y en la pasión que muestra su equipo”.