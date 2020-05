El productor Ciro Dapagio filmará la serie ‘MobKing’ en Almería y Málaga

El productor y actor Ciro Dapagio, creador de MobKing, serie basada en su experiencia vital que tras su éxito en Internet será filmada, entre otros, en Málaga y Almería para su exhibición en una gran plataforma de emisión en directo, considera que tras la crisis de la COVID-19, “España es uno de los países que van más avanzados para empezar a producir y grabar”.

Así lo ha asegura durante una visita a la capital almeriense para realizar una sesión fotográfica con la agencia ‘Hormiguea’. “Todavía no hemos empezado (a grabar) porque nos ha cogido todo esto, pero me encanta España y no tengo planeado volver a América, sólo para trabajar, quiero vivir en Marbella”, afirma.

Considera que la actual situación en el país es propicia y valora el trabajo del productor de la serie, Pat Andrew, quien “siempre va un paso adelante de todo el mundo” y supo elegir provincias como Málaga para representar Miami en la ficción.

De ‘MobKing’ dice que es la “historia de la vida de un mafioso que pertenece al mundo del crimen organizado”. “Mi pasado me ha dado un conocimiento sobre lo que es el crimen organizado que mucha gente no tiene, supuestamente, yo pertenecía a ese mundo de crimen organizado”, incide.

Dapagio, que se define como un “padre, un hombre con muchas capacidades, actor, productor, escritor y un humanitario”, valora especialmente la fidelidad de sus seguidores en Internet. “Son muy leales y se comunican mucho conmigo. Interactúo con ellos, no les escondo nada, les enseño cómo soy de verdad, cómo es mi vida, mi vida familiar, mi vida con mis amigos, mi personalidad y por eso puede ser un gancho para la gente que le guste”, apostilla. “No me preguntan muchas cosas, se sienten muy cercanos a mí, como si fuera su amigo, ellos tienen el sentimiento de que me conocen. Cuando pongo algo en redes sociales, me comentan como si me conocieran de toda la vida. Publiqué una foto de mí sentado en el baño y tuvo 250 comentarios”, dice entre risas.

Asimismo, subraya que le gusta trabajar con mujeres porque “lo analizan todo mucho más y los hombres te dan una respuesta en una única dirección, lo primero que piensan, lo primero en lo que se enfocan, lo primero que les viene a la mente”. Eso sí, “personalmente”, mantiene que de la única mujer que se siente “atraído”, es su esposa, que lo ha acompañado en este viaje a Almería.

“He estado en muchas luchas callejeras”, dice por otro lado Dapagio, quien confiesa que, cuando tenía 11 años, fue abordado en su vecindario por un hombre que tenía una camioneta negra. “Un día me dijo que fuese con él a echarle gasolina al coche, que voy a darte chucherías y me tiró de la mano. Me estaba tirando y le escupí en la cara y le pegué un puñetazo. Me dejó ir, se cayó el hombre y yo corrí. Pudo ser completamente inocente, no tengo ni idea”, relata.

Sobre su trabajo, asevera que le gusta “crear proyectos desde cero y ver cómo crecen”. En un juego rápido de pregunta y respuesta, dice odiar la “falta de respeto” y adorar la risa de sus hijos”, así como que de no dedicarse al mundo del espectáculo, querría ser piloto de combate.

Sea como sea, sostiene que “desde el principio” era consciente del éxito que iba a tener ‘MobKing’. “Siempre actúo pensando que si me gusta algo, a la gente también le va a gustar. Cuando lo veo, me gusta y sé que va a ir bien. Si no me hubiera gustado, no hubiera hecho de mí mismo, habría escogido a otro para hacerlo”, apunta.