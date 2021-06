Clasijazz acoge el trabajo de siete alumnos de fotografía de la Escuela de Arte

Un accidente que marca una historia de Ratkeviciene

Inga Ratkeviciene presenta el proyecto Angouleme. “Mi instinto me decía que aquel día no iba a ser como cualquier otro; algo presentí. Llamé a Renato porque aquel día él no me había llamado ni me había mandado un mensaje, como siempre. Cogí el teléfono y le llamé. Renato contestó muy tranquilo, imagino que por efecto de la anestesia. Me dijo: tengo malas noticias, anoche volqué con mi camión y acabo de salir de quirófano. Al oír aquellas palabras, me quedé en shock. Él seguía contándome, intentando darme todo lujo de detalles, pero en mi cabeza solo podía escuchar accidente y operación. Aquel día, 2 de octubre de 2019 me cambió la vida”, “Angouleme se basa en un diario fotográfico personal de mis visiones y sensaciones de este estado emocional en el que me encontraba cuando mi marido Renato el 2 de octubre de 2019 su frió un accidente de tráfico yendo en un camión en la ciudad de Angouleme en Francia”. “El proyecto se centra en relatar todo ese proceso traumático que viví desde ese día del accidente hasta que empezó a mejorar y comenzar con su rehabilitación ya en casa. Del mismo modo contaré mis sentimientos, ya que me sumerjo en una leve depresión causada por todos estos hechos vividos recientemente” explica esta gran profesional de la fotografía.