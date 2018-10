Claudia Cardinale: "Este premio se lo voy a dedicar a Sergio Leone"

El Almería Western Film Festival entregó ayer en Oasys MiniHollywood, el Premio 'Tabernas de Cine' a Claudia Cardinale, protagonista de la película Hasta que llegó su hora que cumple su 50 aniversario. Para la actriz italiana "Tabernas es muy importante porque hace cincuenta años del rodaje con Sergio Leone, es fantástico, por eso es muy importante para mí estar hoy aquí. Gracias a todos, este premio se lo voy a dedicar a él. Y sí, volvería a Tabernas a rodar una nueva película si me lo ofrecieran", dijo, visiblemente emocionada.

Claudia Cardinale interpretó el primer personaje importante de una mujer en una película western. "Era la única 'donna' (mujer) entre tanto hombre. Fue estupendo, estar en un bellísimo entorno como Tabernas. Hace poco tiempo estuve en el homenaje en París a Sergio Leone y fue muy emocionante. Me siento afortunada de haber trabajado con grandes directores como él. Este premio no me lo esperaba, es algo increíble, para mí es fantástico", subrayó.

El premio fue entregado por el alcalde de Tabernas, José Díaz, el director del Festival, Juan Francisco Viruega, el responsable de Oasys MiniHollywood, José María Rodríguez, y la directora de Comunicación de Senator Hotels & Resorts, Marta Galdo, en el transcurso de una gala presentada por los periodistas Marta Rodríguez y Evaristo Martínez.

Además, asistieron la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, el delegado de Turismo y Deporte, Alfredo Valdivia, la delegada de Educación, Francisca Fernández, el diputado nacional, Juan Jiménez, la parlamentaria andaluza, Noemí Cruz, y el diputado provincial de Cultura de la Diputación de Almería, Antonio J. Rodríguez. A la finalización del acto, la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada rindió tributo a Hasta que llegó su hora interpretando las afamadas composiciones de Ennio Morricone.

Para el director del Festival, Juan Francisco Viruega, "la propuesta de Claudia Cardinale como Premio Tabernas de Cine en esta edición era indiscutible. Además de avalarle una extensa y prestigiosa carrera bajo la batuta de grandes directores europeos, este año queríamos celebrar la efeméride de 'Hasta que llegó su hora', reconociendo uno de los personajes más iconográficos del spaghetti western rodado en Almería".

Cardinale, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

Ha participado en títulos legendarios como El gatopardo, Ocho y medio, La amante de Mussolini o Las petroleras junto a Brigitte Bardot. Su debut fue junto a Omar Sharif, encarnando posteriormente papeles de mujer sensual y con carácter, lo que le hizo ganar renombre en Hollywood. Algunas de sus últimas producciones han sido El artista y la modelo (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje Twice upon a time in the west (Boris Despodov), para cuyo rodaje regresó a Tabernas en 2014. En este film, que se presentó en la VI edición de AWFF fuera de concurso, Cardinale se interpretó a sí misma recorriendo los paisajes donde rodó sus primeras películas.