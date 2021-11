Bisbal emociona con su gira ‘filarmónica’ de la mano de Cosentino junto a la OCAL

El Auditorio Maestro Padilla vivió otra noche histórica con el inicio de la gira David Bisbal Filarmónico by Cosentino. Lleno hasta la bandera. Hacía tiempo que no se veía tanto público en el Auditorio, tanto que se llenaron todos los palcos existentes.

Bisbal acompañado por la Orquesta Ciudad de Almería dirigida magistralmente por Michael Thomas, y con unos grandes arreglos de Juan Cruz Guevara, comenzó el concierto con una obertura inicial de la OCAL y seguidamente apareció en el escenario el cantante almeriense para interpretar el tema Esclavo de sus besos.

Luego llegó otro temazo del artista tan conocido como Silencio. La OCAL sonaba a la perfección y Bisbal se encontraba en su casa. La noche acababa de empezar y el público ya estaba entregado. El cantante dio las buenas noches al público. “Mi familia de Almería os quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Es un honor esta noche compartir escenario con la Orquesta Ciudad de Almería. Gracias a Michael Thomas por todo lo que hemos vivido en los ensayos”.

“Dicen que los sueños son muy difíciles de conseguir, pero todavía más difícil es superar, y eso es lo que siento aquí en Almería. Estoy consiguiendo un sueño pero además lo estoy superando y todo ellos gracias a la familia Cosentino. Muchas gracias”, subrayaba el artista.

Seguidamente continuó la música sobre el escenario. “Quiero que esta canción la cantéis conmigo”, mientras sonaban los acordes de Como la primera vez. También hizo la canción No amanece, cerrando la primera parte antes de cambiarse de vestuario con uno de los temas más movidos de su repertorio, aunque con la OCAL lo bordó como fue Camina y ven, con unos acordes iniciales de una belleza sublime.

De nuevo en el escenario, David Bisbal, con su particular simpatía y cercanía a su público, inició esta segunda parte con la canción Mi princesa. Llegarían luego Culpable y Lo tenga o no. Momento cumbre de la noche fue cuando Bisbal hizo la mejor canción de toda su trayectoria artística como es Dígale. En todo momento se mostró muy agradecido a la OCAL, dando las gracias a Michael Thomas.

“Me da mucha alegría haberme presentado aquí por primera vez con este Filarmónico, porque sin ninguna duda lo que siempre he sentido cada vez que mi barco ha zarpado hacia otro lugar con mi música, es que Almería siempre me ha dado suerte”, dijo ante los aplausos del público. Sonaron Ruido y un medley con las canciones Quiero perderme en tu cuerpo, Esta ausencia y Me derrumbo.

Llegaría el siguiente cambio de vestuario de Bisbal para salir y hacer un bloque de canciones para cerrar el concierto. Sonaron Abriré la puerta y Si tu la quieres donde el público tuvo una gran participación ya que hizo los coros. Luego llegó la canción más bailable de la noche, Bulería que fue algo apoteósico, con el público puesto en pie.

Quedaba una canción talismán de la discográfica de Bisbal que el año que viene cumple 20 años como es Ave María. Fue el cierre a un concierto que tenía un nuevo tema para poner fin a la noche como era Camina o ven por bulerías. Noche histórica para la ciudad con su ídolo, Bisbal.