Cooltural Fest sorprende en redes con la inclusión de los hilarantes Ojete Calor en el cartel

Cooltural Fest desarrolló el pasado 5 de enero, como si de una cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente se tratara, una campaña promocional en redes sociales con la entrega de un ‘regalo’ a todos sus ‘coolters’. El festival envío en exclusiva y de forma personal y privada un correo electrónico a los participantes en esta acción con la confirmación de Ojete Calor para Cooltural Fest 2019, así como un 10% de descuento en abonos y en la zona de descanso.

Ojete Calor es el dúo formado por los alter-ego de Carlos Areces y Aníbal Gómez. Ellos son actores, conocidos gracias a programas televisivos como ‘Muchachada Nui’, ‘La Hora Chanante’ o ‘Museo Coconut’. También por películas como ‘Balada Triste de Trompeta’, ‘Extraterrestre’, ‘Spanish Movie’, ‘Los amantes pasajeros’.

Han lanzado recientemente su disco ‘Pataky’, donde se incluyen auténticos himnos virales como ‘Tonta Gilipó’, ‘Viejoven’ y una colección de sonidos que definen como ‘subnopop’. Dosis de baile y humor para Cooltural Fest, que continúa así dando forma a la próxima edición, que se desarrollará del 15 al 18 de agosto en Almería, y donde ya están confirmadas una veintena de bandas. La próxima tanda de confirmaciones llegará este mismo mes de enero, después de que se cumpla el #Reto15000coolters en Instagram que se ha abierto esta misma tarde.

Hay que recordar que la segunda edición de Cooltural Fest, organizado por Smart Pro Music y el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, viene tomando forma desde hace varias semanas. Por el momento, el cartel tiene las siguientes bandas y artistas confirmados: recinto de conciertos: Vetusta Morla, Miss Caffeina, Second, Zahara, Depedro, Carolina Durante, Arnau Griso, Nunatak, Kitai, Eladio y Los Seres Queridos, Embusteros, The Crab Apples, Los Invaders y Ojete Calor; Escenario Almería Ciudad: Perro, Jenny & The Mexicats, Tu Otra Bonita y Yo Diablo; Escenario Playa Acústico: Arizona Baby, Lichis, Tulsa y Joana Serrat. A lo que se suma la fiesta de bienvenida, con Elefantes, Nixon, Mucho, Wi Bouz y Twise.

En la nueva edición se ampliará en 10.000 metros cuadrados el recinto principal de conciertos, utilizando toda la superficie anexa al actual. Esto permitirá acrecentar la zona de restauración y de ‘food tracks’ e incorpora además un escenario que servirá para ampliar la oferta musical del festival hasta llegar a más 40 de grupos y artistas. También se añade una carpa de Dj’s en el recinto principal. Igualmente, se doblará la zona de sombra del escenario acústico playa y se creará un área de descanso de 15.000 metros cuadrados para 1.700 personas en el antiguo recinto Ferial.

El atractivo de Cooltural Fest más allá de la provincia es manifiesto desde su primera edición, por ello ya están disponibles viajes organizados desde Málaga, Granada, Madrid o Murcia, así como las parcelas del área de descanso y el alojamiento en la Residencia Universitaria Civitas, que tan buena acogida tuvo en la edición del pasado año. Los abonos se encuentran a la venta en www.coolturalfest.com, actualmente a un precio de 35,90 euros y Abono Be Cool a 59,90 euros, además de haber disponibles otras ventajas como el ‘promodrink’.