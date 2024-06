Concluye el proyecto de acompañamiento lector de las Fundaciones José Manuel Lara y Unicaja

Fundación Unicaja se ha sumado este curso al proyecto LEER+ de mejora de la competencia lectora impulsado por la Fundación José Manuel Lara. La iniciativa se ha desarrollado en una veintena de centros educativos de Málaga y Almería, con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la participación del voluntariado de la Fundación Unicaja.

Tras meses de lecturas, el último día fue de cierre y celebración. Los niños y niñas pudieron demostrar sus avances en la lectura con un cuentacuentos colectivo. “Leen con más fluidez, han mejorado en la lectura en voz alta, reconocen mejor los signos de puntuación y, lo que es más importante, van entendiendo lo que leen”, explicaba Marta Vinader Sáez, técnica de la Fundación José Manuel Lara, en el acto de cierre del CEIP El Puche de Almería, que se encuentra en una de las zonas más vulnerabilizadas de la ciudad.

Pero, no son los únicos resultados positivos tras pasar por LEER+, tanto el voluntariado como el alumnado coinciden en que se ha establecido un vínculo emocional y de amistad entre ellos, que ha hecho que las ganas por leer aumenten. “Mi mentora, Loli es una persona genial, que me ha ayudado un montón, la quiero mucho”, asegura emocionada Jannat, cuya lengua materna no es el español, algo que se da en muchos de los participantes de LEER+ y que hace incluso más necesario el acompañamiento lector para ellos, “he mejorado al leer cuentos, contestar bien las preguntas que me hacen sobre lo que he leído y vocabulario nuevo”, explica.

En el acto de cierre, al que asistieron representantes tanto de Fundación Unicaja como de la Fundación José Manuel Lara, no solo se puso en práctica todo lo aprendido con un cuentacuentos colectivo, sino que también el voluntariado entregó al alumnado tutorizado un diploma acreditativo con la leyenda Por todo lo que has mejorado, aprendido y crecido gracias a la lectura, para reconocer su evolución lectora.

LEER+ es un programa educativo en el que, durante una hora a la semana, estudiantes y personas voluntarias participan en una sesión de lectura con el objetivo de mejorar la competencia lectora. Esta iniciativa se ha implementado en centros educativos, preferentemente de zonas vulnerabilizadas, para lograr a través de la lectura apoyar al alumnado con menos recursos. Así, el proyecto se desarrolla en Málaga capital en el CEIP El Torcal, el CEIP Manuel Altolaguirre, el CEIP Nuestra Señora de Gracia, el CEIP Nuestra Señora de la Luz, el CEIP Jábega, el CEIP María de la O, el CEIP Ciudad de Popayán y el CEIP Bergamín, además del Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno y el Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia. En Almería capital se celebra en el CEIP Mirrasierra, el CEIP El Puche, el CEIP Virgen del Rosario, el CEIP La Chanca y el CEIP Juan de Orena.

Estas sesiones de lectura tienen lugar por la tarde, fuera del horario escolar, pero en el centro educativo. En el espacio de lectura conviven distintas parejas simultáneamente, pero preferentemente el formato es uno a uno, por lo que conviven en la misma zona, aunque se relacionan independientemente. Esta dinámica favorece la creación de un vínculo entre alumnado y voluntariado que da como resultado no solo la mejora de la competencia lectora, sino otros lazos que benefician al menor y también el desarrollo del proyecto.