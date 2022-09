El Congreso sobre la Historia de la Transición acaba con un gran éxito

El catedrático Julio Pérez Serrano, protagonizó la conferencia de clausura del congreso, durante la cual prestó especial atención a la importancia de la movilización ciudadana durante la Transición. “Una historia rigurosa no puede hacerse solo mirando hacia arriba”, afirmó con el fin de destacar el papel de la ciudadanía en la construcción de los derechos sociales.

El catedrático recordó que los historiadores han combatido la idea de una Transición “modélica”, pero tampoco la consideran como un “maquillaje del franquismo”. “La Transición no fue algo otorgado por la élite, fue una conquista de la ciudadanía. Fue un proceso que ha creado en España una democracia consolidada”.

La destacada participación de Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez Vegara, secretario general de Comisiones Obreras entre 1987 y el 2000 participó en el Congreso. Subrayó que “el sindicalismo fue sometido durante la transición a una operación para reducir su influencia. Fue un experimento que se aplicó contra CC OO, aunque no tuvo efecto por la preeminencia sindical de este sindicato”. “Aunque descabezaron CC OO, el nivel de huelgas se incrementó. Y se extendió en tres planos el proceso irreversible: la permeabilización a otros sectores sociales, no solo el obrero (los ámbitos estudiantil, intelectual y vecinal), la confluencia política con la aparición de la Junta Democrática y lo que considera “el gran catalizador”, que fue el movimiento sindical”, dijo al tiempo que recordó que en 1976 hubo 101 millones de horas de huelga en España en casi 30.000 empresas. Recordó también que la aportación del movimiento sindical en la Transición se vivió “en una economía en crisis”. “La derecha no participó en la transición en la manera en que concluyó el proceso, sino que intentó desviarla” mediante la conocida como operación Fragamanlis, liderada por Manuel Fraga, para realizar la Transición a la democracia adaptando las leyes franquistas y elaborando una especie de carta otorgada de la monarquía”, concluyó.