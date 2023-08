Cooltural Fest agota los abonos generales para lo que será una ‘edición de récord’

De hecho, la pasada semana se agotaron los abonos vips (Be Cool) y esta semana ha ocurrido lo mismo con los abonos generales, siendo la primera vez que se agotan incluso antes de que comience el festival. Tan sólo quedan a la venta muy pocas entradas individuales para la jornada del viernes y para la del sábado, por lo que el ‘sold out’ está más que garantizado.

La bienvenida con una fiesta gratis este jueves

El Parque de las Almadrabillas recibe hoy jueves, 17 de agosto, su fiesta de bienvenida a la altura de las expectativas que contará, por orden de actuación, con Billy Flamingos (19:20 horas), flamantes ganadores del concurso de bandas que ha contado con más de un centenar de formaciones y artistas inscritos desde todos los lugares de España y alguno internacional, Chica Sobresalto (20:20 horas), Bely Basarte (21:25 horas) Kitai (22:35 horas) y Nancys Rubias (00.00 horas). La post party seguirá en Club Berlín con We Are Not Dj e Isaac Corrales.