Cooltural Fest cierra su cartel con la incorporación de otras 15 bandas

Guitarricadelafuente, Sexy Zebras, Guadalupe Plata, Tu Otra Bonita, Veintiuno, Mujeres o Rubén Pozo son los nombres más destacados de las nuevas incorporaciones, que se completan con Zetak, Los Flamingos, Anastazia Spencer, Siloé, Jack Bisonte, Judeline, Sara Currichich, Romano Aspas y Morochos. Además, también se ha dado a conocer la lista de DJ’s que amenizarán con la mejor música los intercambios entre los distintos conciertos, con We Are Not Dj’s, Don Fluor, Rocío Saiz DJ Set, Mobox, Isaac Corrales, Eddie Mikaze y DJ Montxo Lautrec.

Lengua de signos en cinco conciertos

En cinco conciertos principales (que serán los de Izal, Shinova, Pol 3,14, Rozalén y Guitarricadelafuente) habrá interpretación de lengua de signos española, transmisores de vibraciones - mochilas vibratorias, subtítulos en directo, audiodescripción, listado de las letras de las canciones que serán interpretadas, sistema bucle magnético. Dichas medidas serán las mismas, y se deben se deben solicitar previamente a través de https://coolturalfest.com/accesibilidad o https://coolturalfest.com/lectura-facil. Las personas también podrán solicitar personal de apoyo para el disfrute del festival. Durante todo el festival, habrá otras medidas de accesibilidad como barras accesibles, espacios preferentes frente al escenario y una tarima con altura, asientos, baños, accesos... Además, habrá un ‘Punto Violeta’ frente a cualquier tipo de violencia o acoso, coordinado por Cruz Roja, y un Punto Music For All, que contará con información y asistencia inclusivo “Music for all”, préstamo de materiales para el disfrute de los conciertos, etc.