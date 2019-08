El Cooltural Fest convierte Almería en un gran destino turístico musical

Los datos hablan por sí solos. De los más de 8.000 espectadores diarios de su estreno en 2018 a los seguro más de 10.000 de su segunda edición. Cooltural Fest ha llegado a la ciudad con el firme propósito de situar a Almería en el mapa del turismo musical y lo está realizando a lo grande. Tal es así que, al objeto de establecer sinergias y líneas de colaboración, la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), adscrita al Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, y Crash Music SL, promotora de Cooltural Fest, han firmado un convenio de colaboración para realizar una difusión mutua en los distintos canales de comunicación y redes sociales.

En este sentido, el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, recordaba que Cooltural Fest “se estrenó el mismo año en el que la ciudad peleaba con fuerza como candidata a ser declarada capital gastronómica de España. Un año después podemos felicitarnos ambos de haber conseguido nuestros objetivos: Almería es capital gastronómica y Cooltural Fest ha llegado para quedarse siendo un referente, no sólo por la excelente oferta musical, sino porque crecen con los pies en la tierra, atendiendo además a otros aspectos sociales como la inclusión bajo el lema Music For All o la puesta en marcha de un Manifiesto contra el Acoso Sexual y la creación de un punto violeta”.

Los datos para la edición que se desarrollará del 15 al 18 de agosto van a superar los registros del pasado año. Tal y como adelanta Diego Ferrón, de Crash Music SL, “de los cerca de 10.000 abonos vendidos, el 60% es de ‘coolters’ que vendrán fuera de la ciudad: el 20% desde otros puntos de la provincia y el 40% de fuera de la provincia. Eso significa que en torno a 4.000 o 5.000 personas de fuera de la provincia vendrán durante tres días a disfrutar de la música en directo y también de Almería”.

Tanto el Área de Promoción de la Ciudad como Cooltural Fest recuerdan que el evento es un aporte complementario más para Almería, que se suma al sol y playa, la gastronomía y el resto de bondades turísticas. Así lo explica Diego Ferrón, “cada vez son más las personas que se piden las vacaciones en función de los carteles de los festivales y son miles de personas y miles de euros los que se mueven gracias a este turismo musical”.

El convenio firmado ayer establece que Cooltural Fest promocione la ciudad de Almería y el galardón ‘Almería Capital Española de la Gastronomía 2019’ en las múltiples posibilidades y soportes en los que se difunde el festival (recintos, web oficial, RRSS, mailing, cartelería, prensa física y digital y diferentes acciones de promoción) y también continuar desarrollándose como un festival inclusivo, con el lema ‘Music For All’, según acuerdo de colaboración celebrado entre Crash Music S.L. con la Fundación URA Clan, “y conforme al propósito de la ciudad de ser un destino turísticamente inclusivo”, dijo el edil Carlos Sánchez.

Por parte de la EMAT se realizará una completa difusión de Cooltural Fest en todos sus diferentes canales de promoción turística como son, entre otros, las diferentes webs y RRSS que gestiona la EMAT, folletos y merchandising turístico o las ferias turísticas a las que acuda.

En la línea de ese trabajo, precisamente será la sede de Almería 2019, de la capitalidad gastronómica, el lugar donde ‘los coolters’ podrán cambiar su entrada por la pulsera de acceso al festival hoy martes y mañana miércoles, 14 de agosto. En horario de 10 de la mañana a 13:30 del mediodía y de 18 a 20 horas.

Una excelente manera de completar esas sinergias es la Ruta Gastromusical organizada para la mañana y mediodía del viernes, 16 de agosto. La ruta gastromusical se suma a las actividades complementarias de Cooltural Fest.

Serán cuatro conciertos que se sucederán en el tiempo en distintos emplazamientos del centro de la ciudad para animar a los ‘coolters’ a que conozcan los bares de la zona mientras escuchan la música en directo. Una buena manera de difundir las bondades culinarias que han hecho de Almería la capital gastronómica en este 2019.