Cooltural Fest roza ya el ‘entradas agotadas’ y anuncia las últimas novedades de su sexta edición

Cooltural Fest ha vivido hoy la puesta de largo oficial de lo que será su sexta edición, que se desarrollará en Almería del 16 al 20 de agosto. Una cita que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada del concejal de Cultura, Diego Cruz, del diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, y de uno de los gerentes de Crash Music, Diego Ferrón, que han abordado las últimas novedades en torno al festival que situado a Almería en un punto destacado del mapa festivalero del país sin dejar de crecer año a año.

“Los festivales se han convertido en la última década en una de las formas de ocio preferidas para un sector muy importante de la población y una ciudad como Almería, que busca ser moderna y un ejemplo de dinamismo, necesitaba de un evento así y con Cooltural Fest lo hemos hecho por la puerta grande, siendo un referente indiscutible para el turismo, por la gran cantidad de personas que vienen de otros puntos de España, para la hostelería, para la creación de empleos directos, más de 450 y muchos de ellos para personas con discapacidad, y también por toda su labor social con la inclusión y contra la no discriminación de mano de la Fundación Music For All y ahora también en la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo a la Agenda 2030 de la ONU”.

Los asistentes a Cooltural Fest han ido comprobando con novedades prácticamente todas las semanas como el festival más grande de la ciudad ha ido completando su cartel hasta llegar a casi 70 bandas y artistas que actuarán en Almería durante cuatro días, con los mejores nombres del indie y el pop del momento: Vetusta Morla, Lori Meyers, Viva Suecia, Fangoria, La MODA, Amaia, Arde Bogotá… y un largo etcétera.

“Cuatro días en los que aumenta la programación de carácter gratuito, puesto se amplía la programación del escenario playa, junto a la Faluca. A los habituales conciertos diurnos de sábado y domingo se suma también el viernes, con el Escenario Chile Música, reforzando su vertiente y proyección internacional. Hay que destacar que entre Cooltural Kids, el Escenario Playa, la Ruta Gastromusical o la Fiesta de Bienvenida, serán más de treinta bandas y casi cuarenta horas de música en directo que se podrán disfrutar de manera gratuita en distintos puntos de la ciudad, al margen de los dos días ‘de abono’ en el Recinto de Conciertos del Ferial, el primer viernes y primer sábado de Feria”, ha subrayado la alcaldesa.

Abonos que están a punto de agotarse, como las entradas VIP, “lo que refleja un nuevo record de ventas y un nuevo ‘sold out’ que hará que se superen con creces los 40.000 espectadores en la suma de los días de festival”.

También hay novedades en las medidas inclusivas que realiza la Fundación Music For All y que se añaden cada año, convirtiéndose en un referente y motivo de orgullo fuera de nuestra provincia, puesto que son muchos los festivales de otros puntos de España que quieren contar con la Fundación para llevar a cabo esas medidas de accesibilidad y universalidad de la música como subtitulación en directo, intérprete de Lengua de Signos Española, mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva, bucle magnético individual, audiodescripción, personal de apoyo o espacio sensorialmente amable.

En este sentido, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, ha felicitado al Ayuntamiento y a la organización por el prestigio que el festival ha adquirido desde su creación y ha puesto de relieve el firme compromiso de la Institución Provincial con esta cita con la que se difunde la imagen de 'Sabores Almería' a través de un evento cultural que "se ha convertido, además, en un referente de accesibilidad como el festival más inclusivo de Europa, algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos".

Diego Ferrón, por su parte, ha agradecido tanto al Ayuntamiento como a Diputación su respaldo, “y a ayudar a ir solucionando siempre esos mil flecos que siempre hay cuando se trabaja en un festival de la magnitud que ha adquirido ya Cooltural Fest, como también a todos los sponsors”. Ferrón ha incidido en la labor que realizan no sólo para traer a los mejores nombres del momento del indie, el rock alternativo, el pop y otros géneros, sino en la progresiva entrada de personas con discapacidad en todas las áreas de trabajo del festival, en aumentar las medidas inclusivas de la Fundación Music For All”.

Concienciación por los ODS

Sobre ese plus que da el querer construir una sociedad más igualitaria gira también otra de sus novedades más destacadas, puesto que durante el festival se va a realizar una ambiciosa campaña de comunicación para promocionar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de acuerdo a la Agenda 2030 de la ONU. Habrá un stand informativo y de concienciación de los ODS en todos los recintos y actividades de Cooltural Fest, actividades de dinamización en el recinto principal y la fiesta de Bienvenida del jueves con Nancys Rubias, Bely Basarte o Chica Sobresalto, entre otras, adquirirá el nombre de la Campaña, pasando a denominarse Fiesta de Bienvenida "Cooltural Fest Sustain Al-Bility".

“Así que los miles de ‘coolters’ que asistan al festival no sólo van a poder disfrutar de la mejor música y el mejor ambiente, sino que además van a poder concienciarse a través de las diferentes acciones de la importancia de cumplir con los ODS incluidos en la Agenda 2030”, ha añadido María del Mar Vázquez.

Programación

En septiembre de 2017 se plantaba la semilla del proyecto Cooltural Fest, que acabó estrenándose en el primer fin de semana de Feria de Almería de 2018. Ahora, seis años después, el festival ha cuadriplicado su presupuesto, ha triplicado los espacios donde se desarrolla y más que duplicado su nivel de asistencia. Mientras otros festivales de España han tenido que echar el cierre por el exceso de oferta o porque no han podido superar aquella cicatriz provocada por las restricciones de la pandemia, Cooltural Fest 2023 ofrece una edición más grande que nunca, con casi 70 bandas y artistas, con más horas de música, haciendo crecer sus propuestas de entrada libre, generando más puestos de trabajo y sin olvidar su carácter inclusivo, tanto para público como para trabajadores, o su desarrollo sostenible.

Los nombres propios incluyen a los grupos más requeridos en todos los festivales del país, sin olvidar tampoco a los valores emergentes que serán las grandes del futuro a medio plazo, junto a otras propuestas accesibles y otras más de autor, dj’s, incluso también actividades para los más pequeños de la casa.

El miércoles, 16 de agosto, el ‘Teatro Sobre Ruedas’ de Cooltural Kids encenderá los motores para que el jueves, día 17, se celebre la Fiesta de Bienvenida junto al Cable Inglés, en el Parque de las Almadrabillas, con Nancys Rubias, Bely Basarte, Chica Sobresalto, Kitai y Billy Flamingos (ganadores del concurso de bandas). La post party seguirá en Club Berlín con We Are Not Dj e Isaac Corrales.

El viernes, 18 de agosto, el Recinto de Conciertos del Ferial contará en sus dos escenarios con Lori Meyers, Fangoria, Amaia, Ainoa Buitrago, Alice Wonder, Amatria, Arde Bogotá, Besmaya, Cariño, Kora, Morreo, Samuraï y Ultraligera y los dj’s Desorden Sonoro Djs, Eddie Mikaze y Taao, mientras que el Escenario Playa vivirá la primera de sus tres jornadas con Carlos Vudú y El Clan Jukebox, Hoonine, Íñigo Merino, Javiera Mena, Lia Kali y Soledad Vélez.

Para el sábado, 19 de agosto, se contará en el Recinto de Conciertos con Vetusta Morla, Viva Suecia, La M.O.D.A., Alavedra, Colectivo Da Silva, Cupido, Franvvi, Merino, Monte Terror, Raule, Second, Siloé y Turmalina, además de los dj’s Ale Acosta Dj Set, Mobox y Don Fluor. Por su parte, el Escenario Playa tendrá a Airbag, Barry B, Gara Durán, Jacobo Serra, Las Ligas Menores y Paula Mattheus. Además, será la primera de las sesiones de la Ruta Gastromusical, con Animadora, Carmesí y Se Ha Perdido Un Niño.

El domingo, 20 de agosto, Cooltural Fest ofrecerá un cierre por todo lo alto desde el Escenario Playa, con Biznaga, Código Bushido, Depresión Sonora, El Niño De La Hipoteca, Jimmy Barnatán, Javypablo, Luis Brea, Mercedes Cañas, Serial Killerz y Tira y Afloja Djs, además de contar con otra jornada de Ruta Gastromusical, en este caso con los grupos Gazelle Thomsonn, Lady Banana y Venga, Bea.

Desde el Recinto de Conciertos del Ferial, pasando por el escenario Playa junto a la Faluca que está frente al Auditorio Municipal Maestro Padilla, como en los escenarios del centro, la ruta gastromusical o Cooltural Kids, con iniciativas para ‘los coolters’ más pequeños de la casa, la sexta edición de Cooltural Fest busca seguir creciendo y convertirse, como ya lo es para miles de festivaleros de toda España, en una cita imprescindible para el público dinámico ávido de experiencias, que aprovecha también el resto de bondades que ofrece la ciudad.

Hay que recordar que el festival también persigue que sea una experiencia plena e inclusiva, gracias a la reconocida y premiada labor de la Fundación ‘Music For All’ y, además, dando ejemplo al contar con una banda como Código Bushido, cuyo vocalista tiene una discapacidad visual.

Los abonos para Cooltural Fest, que organiza el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, siguen a la venta en distintos formatos y con varias ofertas en www.coolturalfest.com y, a raíz de la publicación del cartel por días, en próximas fechas se habilitará la venta de entradas individuales para el viernes, 18 de agosto, y el sábado, día 19. Hay que recordar que tanto Cooltural Kids, como la Fiesta de Bienvenida, el Escenario Playa y la Ruta Gastromusical son de entrada libre hasta completar aforo, por lo que Cooltural Fest es mucho más que un festival, llevando la música a toda la ciudad durante cinco días.