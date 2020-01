Cooltural Fest suma doce nuevos nombres al cartel de su tercera edición

La tercera edición de Cooltural Fest que se celebra del 20 al 23 de agosto tiene otras nueva doce incorporaciones a su cartel. León Benavente, Rayden, Antílopez, Dani Fernández, Volver, Bauer, Código Bushido, La La Love You y Ginebras actuarán en el recinto principal y Veintiuno, Santero y Los Muchachos y Alis en el escenario Playa. A estos grupos hay que añadir Leiva, Amaral, 091, Coque Malla, Fuel Fandango, Xoel López, Novedades Carminha, Rufus T. Firefly, Ciudad Jara, Delaporte, Guitarricadelafuente.

La tercera edición de Cooltural Fest, organizado por Crash Music SL y con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, superará los 70 nombres en el cartel entre todos los participantes en los distintos escenarios, carpas y otras iniciativas que se desarrollarán durante el festival. La venta anticipada de abonos generales y ‘Be Cool’ continúan a un gran ritmo de venta, disponibles en la página web del festival, www.coolturalfest.com.

Eduardo Baos, Abraham Boba, Luis Rodríguez y César Verdú. Son los cuatro nombres propios que dan vida a León Benavente, una de las bandas más importantes de la escena musical de los últimos años, tal y como han demostrado en las excelentes críticas cosechadas a su tercer larga duración, ‘Vamos a Volvernos Locos’.

Rayden es alguien que ha demostrado desde sus inicios ser una persona que siempre va un paso más allá de lo establecido. Encasillado desde un primer momento en el mundo del rap debido a su triunfo mundial en la Batalla de Gallos, pronto se desharía de esa etiqueta con la sonoridad que adquirieron sus trabajos traspasando las fronteras y llegando hasta el pop. En 2019 lanzaba Sinónimo (Warner Music Spain).

Antílopez actuará en Cooltural Fest en el marco de su gira de despedida antes de tomarse un descanso de conciertos en 2021. Lo harán, además, sumando a su buen humor y letras desternillantes el espectáculo de una banda completa. Migue y Félix han refrescado la tradición española de la canción humorística, sumando con gracia géneros e influencias tomadas de todo el mundo, pasado por su arte y compás onubense y, también, carnavalero.

Dani Fernández es uno de los artistas con mayor proyección del panorama musical. Su debut ‘Incendios’ ha arrasado, sus conciertos se cuentan por ‘entradas agotadas’ y “Te esperaré toda la vida”, su primer single, acumula más de 20 millones de reproducciones en Spotify y 12 millones en Youtube.

Luis y Miriam dan vida a Volver. Un dúo en el que claramente se pueden ver influencias de grandes referentes internacionales como The XX o London Grammar. Formados en 2016, en su joven pero emergente trayectoria han cosechado triunfos como en el potente Be Decoder o ha cosechado cuatro nominaciones en los premios de la Música Independiente. Tras un largo recorrido en distintos grupos, en 2014, los hermanos germano-malagueños Lucas y Gabriel, Bauer decidieron emprender un camino propio. Cada tema es un viaje emocional por sí mismo, las letras se hacen relevantes y se transmiten historias universales.

David García Máñez da vida a Código Bushido. En 2020, se cumplen once años desde David se dedica a la música de forma profesional. Debido a una enfermedad que sufre en la vista, llamada, retinosis pigmentaria y como afiliado de Fundación ONCE que es, arranca una gira de once presentaciones por España, bajo el título de Once de Once Tour.

Debutaron en noviembre de 2016 y en apenas poco más de tres años pasaron de la autoedición a firmar un contrato editorial con Universal Music Publishing y un contrato discográfico con Warner Music. Veintiuno, desde Toledo, usan un lenguaje Pop con una marca Funk y R&B que se acentúa enormemente en sus nuevas canciones, explorando nuevas texturas y métricas, y ahondando en su personalísimo universo lírico.

Rock reposado, carácter y melodías propias pero de contagio inminente. Santero y Los Muchachos son uno de esos grupos en los que la autenticidad habla por sí sola. Canciones repletas de matices y letras personales e intensas que beben de los grandes contadores de historias de cada una de las décadas de la música.

La La Love You se lo llevaba currando por méritos propios, pero que Amaia los citara en varias entrevistas televisivas los convirtió en virales. Desde Parla, su música se mueve entre el punk-pop y el garaje-rock, con canciones de texto ingenuo, como Más colao que el Colacao, que divierten con una fina capa de ironía y candidez y hacen bailar a partes iguales. Pachi García Alis (Baeza, Jaén), cuerpo y alma de ALIS, es la definición natural de músico completo y polifacético: productor, técnico de sonido, compositor y músico. El músico baezano vuelve con un nuevo trabajo discográfico y nueva gira en 2020.

Ginebras es una banda emergente femenina situada en Madrid y formada por Magüi (guitarra rítmica y voz principal), Sandra (guitarra solista y coros), Raquel (bajo) y Yavanna (batería). Sus integrantes buscan crear un universo pop festivalero con tintes del indie nacional y acompañado siempre de letras autobiográficas contadas con mucho humor y con rollito.