El ciclo Cooltural Go! arranca este sábado a las seis de la tarde con un ‘Secret Show’

El atrevimiento es una de las señas características de Cooltural Fest, como bien está demostrando también a través de su ciclo de conciertos Cooltural Go! Tal es así que la actividad organizada por Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha decidido empezar ‘la temporada’, que se prolongará hasta el mes de septiembre, con uno de sus conciertos repletos de interrogantes: el denominado ‘Secret Show’.

Una original propuesta que hace que los asistentes no conozcan hasta apenas 24 horas antes dónde se va a celebrar el concierto en la ciudad y en el que hasta que el artista no aparece en escena, no sabe de quién va a ser el concierto. “Es una manera de conservar el romanticismo de acudir a un concierto simplemente por el hecho de disfrutar de las emociones de la música en directo, sin importar no saber quién va a aparecer en el escenario, conociendo y valorando a nuevos artistas”, apunta el concejal de Cultura, Diego Cruz.

La cita será este próximo sábado, 10 de abril, a las 18 horas, con acceso al lugar del concierto desde las 17:30 horas. Todos los celebrados hasta el momento se han saldado con ‘entradas agotadas’. Las entradas tienen un precio de 15 euros y, como todas las del ciclo Cooltural Go!, se encuentran a la venta en www.coolturalfest.com.

Los conciertos se desarrollarán en un formato más íntimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumplirá minuciosamente con la normativa vigente para la fecha.

Cooltural Go!

Cooltural Go! desarrollará este 2021 un nuevo ciclo de conciertos bajo la organización de Cooltural Fest, incluyendo grandes conciertos en el Recinto Ferial y otros ciclos como Ruta Gastromusical, Cooltural Kids, Conciertos en el Mesón Gitano o los propios Secret Show.

Los siguientes conciertos de este formato serán el 9 de mayo, el 4 de julio y 18 de julio y el 18 de agosto. Los conciertos seguirán el 24 y 25 de abril en el Mesón Gitano, con Ladilla Rusa e Isaac Corrales y Shinova y Gotelé, respectivamente. La línea de comedia tiene una nueva cita cerrada con Martita de Graná el 11 de junio en el Recinto Ferial y pronto habrá más confirmaciones. En cuanto a los conciertos en el Mesón Gitano se contará el 13 de junio con Alice Wonder y Jack Bisonte, el 10 de julio con El Jose, María Ruiz & La Mare y Rupatrupa y el 19 se septiembre con Arco, Mr. Kilombo y Guiu Cortés (El Niño de la Hipoteca).

En cuanto a los grandes conciertos en el Recinto Ferial, el primero de ellos será el 30 de mayo con La Pegatina y Carmencita Calavera. El resto de citas anunciadas hoy son: Eskorzo y El Niño del Albayzin (4 de junio), Carlos Sadness y Suu (5 de junio), Juancho Marqués y Fac y Jara (12 de junio), Amaral y María de Juan (20 de junio), Califato ¾ y The Dry Mouths (26 de junio), Arnau Griso y Marta Movidas (27 de junio), Iván Ferreiro y Kuve (2 de julio), Juanito Makandé y Laura Fernández (8 de julio), Sidonie y Serrulla (29 de julio), Ciudad Jara y El Bombo (30 de julio), Stay Homas y Lu&Cía (5 de agosto), Miss Caffeina y Malva Vela (7 de agosto), Nil Moliner y Siete de Picas (8 de agosto), Xoel López y Ruto Neón (4 de septiembre), Fuel Fandango (10 de septiembre) y Andrés Suárez y Lena Carrilero (12 de septiembre).

La Ruta Gastromusical, se celebrará los días 21 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 21 de julio, 11 de agosto y 15 de septiembre, con Tyrano Banderas, Ten Shot and KO, Break The Senses, Mundo Divino, Bauer y Las Wonder. Mientras que Cooltural Kids tendrá a Dr. Sapo, El Bosque de las Canciones y Yambambó en días y lugares que se anunciarán en próximas semanas.

Además, Cooltural Go! seguirá la misma senda que Cooltural Fest y su línea inclusiva ‘Music For All’, aumentándolas en mayor medida porque todos los conciertos principales contarán con intérprete de lengua de signos, habrá medidas para las personas con discapacidad auditiva, como mochilas o audífonos especiales, y por supuesto espacio para personas con movilidad reducida.