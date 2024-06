El Coro Góspel de Clasijazz ilumina el Maestro Padilla con la pasión de sus voces

El Auditorio Municipal Maestro Padilla vivió un emocionante concierto de grandes y elevadas voces con el Coro Góspel Clasijazz, una de las numerosas formaciones nacidas al calor de la Asociación y que, bajo dirección de Noemí Pérez, conquistó al público presente. Se trataba de una de las últimas citas de la programación para esta primera organizada y coordinada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Para el concierto se contó además con las voces solistas de Mar Rodríguez, Noelia Pérez, Mar Ibáñez y Yolanda Garzón, todas ellas arropadas por la magnífica banda de Clasijazz formada por Javier Domínguez al bajo, Liborio López a la guitarra, Florencio Peligros al saxo tenor, Corina Martínez al trombón, Antonio Abad a la trompeta, Camilo Mejía a la batería y Pablo Mazuecos al piano.

Tal y como detalla la directora, Noemí Pérez, “con el repertorio elegido intentamos llevarnos a una visión de un góspel mucho más moderno y actual, con unos ritmos y armonías muy actuales basados en la influencia del famoso compositor Kirk Franklin, con por ejemplo su tema Love theory”, que sin lugar dudas hizo bailar y vibrar a los asistentes. Del otro lado, también se pudo escuchar el maravilloso Amazing grace, representación de la parte más tradicional de la música góspel americana y que contó con la parte solista de Mar Rodríguez tras el inicio con Unto the king.

Tras I love the lord con Noelia Pérez en la parte solista, fue turno para ‘la cantera’ de Clasijazz. Primero con el numeroso grupo infantil y su oso mascota con los temas Loud mouse y Every move I make, para continuar con el grupo juvenil, de voces ya rutilantes, con los temas I am light y I smile. Y es precisamente, eso, una sonrisa, lo que se dibujaba al término de cada una de las canciones en un concierto que en su segunda parte fue todavía más vibrabnte.

Con Mar Ibáñez en la parte solista de Something inside, el mencionado Love theory, Jesus promised y una magnífica Reveltations 19:1 con una gran coda final levantaron del asiento a más de un espectador. Para el final, quedaría Jesus will, con Yolanda Garzón haciendo las veces solistas de un tema mucho más blues, para cerrar con We acknowledge you y Joyful joyful como excelente bis final para una velada de unión a través de casi un centenar de voces viviendo e interpretando con pasión un repertorio repleto de simbología.

El Coro Góspel Clasijazz es un proyecto que nace en Almería dirigido con maestría por la talentosa Noemí Pérez, una apasionada directora de coro. Ha dedicado su carrera a promover la música góspel y transmitir su profundo significado a través de sus interpretaciones. Su visión es llevar las bellas melodías y el sentido profundo de las letras del góspel a cada rincón del mundo, uniendo a las personas a través de la música y creando una comunidad vibrante. Con el Coro Góspel Clasijazz, Noemí Pérez y su talentoso equipo de coristas traen consigo una experiencia musical enriquecedora, donde la energía, la pasión y la emoción se fusionan en cada interpretación.