Coro Gospel & Soul ofrece hoy un concierto en la Urba de Roquetas

Hoy domingo 12 de agosto, la Plaza de los Donantes de Sangre de la Urbanización de Roquetas de Mar, acoge el concierto del Coro Gospel & Soul. Será a las 22 horas, y forma parte del programa A pie de calle.

El Coro Gospel & Soul es un proyecto musical compuesto por el Coro Gospel Córdoba y una academia de góspel, Gospel Córdoba Academy ubicado en Córdoba y bajo la dirección musical de Nacho Lozano. El coro tiene en su repertorio temas como Oh happy day!, Joyful joyful, I will follow him, Queen Tribute, Total Praise, The Beatles Tribute, Say a little pray for you, Aint no mountain, Let the sunshine, He reigns, etc.

Finalistas del programa Got Talent de Telecinco emitido en marzo de 2018, este coro es una de las referencias nacionales del Gospel.