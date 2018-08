El Coro Gospel & Soul reúne a cientos de personas en su concierto en Roquetas

La Plaza de los Donantes de Sangre de la Urbanización de Roquetas de Mar, acogió el domingo el concierto del Coro Gospel & Soul. Fue una brillante actuación incluida en el programa 'A pie de calle' que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas de Mar.

El Coro Gospel & Soul es un proyecto musical compuesto por el Coro Gospel Córdoba y una academia de gospel, Gospel Córdoba Academy ubicado en Córdoba y bajo la dirección musical de Nacho Lozano. El coro tiene en su repertorio temas como Oh happy day!, Joyful joyful, I will follow him, Queen Tribute, Total Praise, The Beatles Tribute, Say a little pray for you, Aint no mountain, Let the sunshine, He reigns, etc. Finalistas del programa Got Talent de Telecinco emitido en marzo de 2018, este coro es una de las referencias nacionales del Gospel.

Su brillante actuación en Roquetas sorprendió al publico que lleno el espacio para escuchar durante mas de una hora a esta formación de mágicas voces.