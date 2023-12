La joven Cristina Kovani participa en un videoclip de Quevedo y Yandel

Una actriz muy joven pero con mucha madurez

Cristina Rodríguez Sechenikova es una joven actriz almeriense que ha levantado pasiones con la serie ‘El Silencio’. Artísticamente la intérprete ha decidido hacer un juego de sílabas con su apellido, ya que es hija de un almeriense y una rusa. “Con el apellido Sechenikova ha decidido ponerme de apellido Kovani, es un juego de letras y me gusta mucho”. Con una mente privilegiada y una belleza singular, Cristina Kovani nació en el Hospital de Poniente en El Ejido y luego vivió hasta los ocho años en Vícar. Estudió en el Instituto Carlos III y en el IES Aguadulce. “Cuando era niña empecé a hacer teatro. Tenía cinco o seis años e iba a hacer teatro en la Escuela Municipal de Vícar. El primer papel que hice fue de Luna y mi primo hacía de Sol. Me gustaba mucho porque tengo una mente muy rápida y me encanta mucho resolver. Era algo que se me daba bien. Pero con esas edades pensaba en tener una carrera en el futuro. Pensé ser médica y luego estudiar Derecho”. Cristina Kovani en este momento vive en Madrid, y está centrada en su carrera como actriz. “Yo era incluso menor de edad, y me puse a buscar porque yo tenía una meta y era hacer cine, la interpretación me fascinaba”. Kovani buscaba casting y no paró ni un momento. “Hice cursos, busqué contactos en el mundo de la interpretación. Yo me hice un vídeo, me hice fotografías y lo mandé a bastantes representantes. Fue concretamente, una representante que me respondió y firmé con ella. Es Pilar Rasilla”. Su carrera va lanzada