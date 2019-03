DJ Snake y Loco Dice, cabezas de cartel para la gran fiesta electrónica en Dreambeach

El festival de música electrónica más famoso de España, Dreambeach Villaricos, ha puesto ya sobre la mesa buena parte de sus bazas para este verano. La programación artística de su esperada séptima edición, que se celebrará del 7 al 11 de agosto en las playas de Villaricos-Palomares, acaba de sumar una veintena de nuevos nombres de primera fila internacional. Entre ellos, destacan dos nuevos headliners: el superventas francés DJ Snake y Loco Dice, uno de los hombres fuertes del Tech House a nivel mundial.

El avance desvelado hoy agrega diversidad y relumbre a un cartel de figuras de diversos estilos (Big Room/EDM, Trance, Techno, Bass House, Hardstyle) en el que ya estaban confirmados iconos del género como Armin van Buuren, Steve Aoki, Don Diablo, Paul Kalkbrenner, Marco Carola o Stephan Bodzin.

El archifamoso deejay, productor y rapero francés DJ Snake, autor de hits como el inolvidable ‘Turn down for what’; ‘Let me love you’, a dúo con Justin Bieber; o ‘Magenta Riddim’, regresa al escenario principal de Dreambeach tres años después de su explosiva actuación en la edición de 2016. Desde entonces, ha escalado varios peldaños como estrella global de la electrónica más comercial. Ahora mismo, en Inter-net y las radios de todo el mundo resuena su éxito ‘Taki Taki’, junto a Selena Gómez y Ozuna, y a partir de esta primavera brillará en grandes festivales del planeta, como Coachella o Lollapalooza.

Gran fichaje para la Dreams Tent, la carpa que acoge los ritmos underground en Villaricos. El DJ y productor alemán de origen tunecino, director del icónico sello discográfico Desolat, Loco Dice hipnotiza en sus sesiones a sus miles de incondicionales con un sonido personal impregnado de carácter, muy urbano y con influjo Hip-hop. Su tercer disco, ‘Love Letters’, fue uno de los acontecimientos del año 2018 en el Techno.

Además, Dreambeach ha anunciado hoy que también estarán en verano las siguientes estrellas: Fedde Le Grand, encaramado al puesto #22 en el ranking de los 100 mejores DJs del mundo según la revista DJ Mag, el artista de Utrecht es uno de los mejores productos de la inagotable factoría dance holandesa. Encandiló a los dreamers con una divertidísima sesión de House comercial en la primera edición de Dreambeach Chile, hace dos meses, y se ha ganado el derecho a exhibirse en Almería este verano.

El reconocido dúo israelí de psytrance, Infected Mushroom en racha tras la positiva acogida a su reciente álbum ‘Head of NASA and the 2 Amish Boys’, produce el sonido psicodélico idóneo para hacer soñar a decenas de miles de dreamers en la explanada del main stage, bajo las primeras luces del día.

El DJ estadounidense de Techno y House Seth Troxler es heredero artístico de las escuelas de Detroit y Chicago. Llegó a ser galardonado como el artista underground #1 del mundo en 2012 por la revista Resi-dent Advisor. Al margen de sus sesiones variadas y llenas de groove, es un personaje provocador de la es-cena electrónica. Son famosas su entrevistas deslenguadas y sus ataques despiadados al circo del EDM.

El artista estadounidense de Tech House, Claude Vonstroke es un ejemplo de transversalidad. Votado como el mejor deejay de su país en 2016, es muy respetado en los rígidos ambientes underground, pero también hace incursiones en la esfera pop, remezclando a popstars como Rihanna o a Fedde Le Grand.

El enérgico DJ australiano Code Black será unas de las figuras que escoltará a Brennan Heart en I Am Hardstyle, el evento especial que se apoderará del escenario principal de Dreambeach una de las noches.

El dúo holandés, Sunnery James & Ryan Marciano, compañeros de viaje de Armin van Buuren cada miércoles del verano en la selecta discoteca Hï Ibiza, repiten por segundo año tras una sesión y un show visual que levantaron pasiones en 2018.

Chus & Ceballos, ausentes desde el lejano 2014, vuelve a Villaricos el dúo nacional de electrónica más internacional, acuñadores del inconfundible iberican sound. Este estilo endémico de House y sus precur-sores, doctorados en ritmos tribales imposibles de no bailar, arrasan en América.

Otro nombres inluidos en el avance de hoy son los DJs españoles Brian Cross (EDM/Big Room), Horacio Cruz (Techno), Uner (Techno) y Rafa Barrios (Tech House). Entre los internacionales, también se han incorporado el dúo londinense Delta Heavy (Bass House), el veterano esloveno Umek (Tech House), el canadiense Tiga (Techno); y la joven sensación holandesa Todd Helder (EDM/Big Room).