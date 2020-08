La DJ almeriense Miriam Amat graba el videoclip de 'Rendez vous' en la provincia

La joven Miriam Amat acaba de grabar el videoclip del tema Rendez Vous junto a la artista rumana Carine Chiperceanu en distintos rincones de la provincia de Almería. “Me hacía ilusión mostrar distintos lugares mágicos de esta provincia, incluyendo Vícar que es mi pueblo. Aunque nací en Málaga, pero desde muy niña vivo en Vícar”, sostiene la artista.

El videoclip ya se puede ver en youtube y spotify y está teniendo una aceptación impresionante. “Rendez vous es el título en francés de la canción que he grabado con la cantante de Bucarest, Carine”, explica. “Con 18 años arranqué muy fuerte pero luego una serie de circunstancias hicieron que me mantuviera en un segundo plano y continuara mi faceta como DJ actuando por distintos lugares de España. Ahora puedo decir que hace meses me llegó la inspiración y estoy en un momento fantástico”.

“Este tema es algo más personal y que me gusta muchísimo. Rendez vous es una canción en inglés y el estribillo en francés. Es un tema que habla de una pareja que aunque están separados siguen unidos por una conexión y esperan un reencuentro. Quieren acabar con ese drama y encontrarse de nuevo”, sostiene Amat.

El videoclip se ha grabado en Vícar Pueblo, Cabo de Gata, Aguadulce, San José y en unos decorados que se hicieron para Exodus. “La idea es salir fuera del mercado español, y que llegué a otro público fuera de este país. Ante todo es sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo y creo que esta canción es muy oriental por la guitarra y por la composición. Quiero hacer música que me represente, no música que esté de moda”.

“En octubre del pasado año, contacté con la discográfica Cat Music, que ya tiene también sede en España. En enero me fui a Rumania, hicimos la canción allí y apareció esta chica que ya estaba en la discográfica y grabó porque su voz encajaba perfectamente con la canción”, dice Miriam Amat.

La DJ sostiene que “ahora los artistas van sacando temas cada cierto tiempo, porque ahora grabar un disco no se lleva, a no ser que seas un artista muy reconocido”. “El viernes llamé a la discográfica con otra idea para sacarla en invierno. Imagina como esta mi cabeza, no para ni un momento”, mantiene.

Los gustos de Miriam Amat en música son muy variados. “Lo que más me gusta pinchar son canciones antiguas remixadas que se adapten mucho a la actualidad, me encanta la música dd los 80 y 90, el funky y la musica latina antigua”, apunta.

Miriam Amat Rubia, nació en Málaga el 10 de diciembre de 1992, y muy pronto se trasladó al municipio de Vícar. Desde muy pequeña ha estado vinculada a la música, ya que su padre fue cantante durante muchos años y por ese motivo en su casa siempre estuvo rodeada de músicos e instrumentos. Desde muy joven perteneció a una banda de la cual formaba parte en la sección de vientos.

En 2009, se descubre su faceta y proyección de su imagen a través de una agencia de modelos de la ciudad de Almería, inculcándole el potencial que tenía ella en este sector, tanto en la pasarela, publicidad o proyectos para televisión. En su corta carrera como modelo llegó a ser finalista en el concurso de belleza de Miss Almería, al que no se presento a la Gala Final porque realmente no le llego a llenar esa profesión y no era uno de sus objetivos en la vida. A ella lo que realmente le llenaba, y apasionaba era la música en cualquiera de sus vertientes.

Como cualquier joven y viendo el crecimiento de la cultura dj, ella se fijaba siempre en las cabinas, debido a su corta edad quiso empezar a involucrarse en un local cercano a donde ella residía, haciendo de relaciones públicas de tarde, hay el dj del mismo local y debido a su interés, le hecho un cable y empezó a enseñarle la práctica de lo que es el manejo del equipo de un dj para pinchar en cualquier local.