Dani Fernández responde con derroche vocal y grandes canciones al amor en Almería

De toda la programación del ciclo de conciertos y actividades de Cooltural Go!, organizado por Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería con más de veinte propuestas, la del domingo, exceptuando las citas con Cooltural Kids, era con toda seguridad la que menor media de edad reuniría y así lo confirmaron las expectativas.

Dani Fernández, ex componente de Auryn, que ha debutado en solitario con un álbum que lleva por título Incendios, fue el responsable de ello, pero demostrando sobre las tablas que su trayectoria ascendente va mucho más allá del ‘fenómeno fan’, con un notable derroche vocal y buenas canciones.

El encargado de abrir la noche fue Código Bushido. Una banda liderada por David García Máñez, cuya retinosis pigmentaria le hace llegar más a los corazones gracias a su voz templada y sus textos repletos de humanidad y cercanía, como demostró, junto a Fermín Bouza en la guitarra, con temas como Finales trágicos, Como héroes, Para siempre o No sé qué hacer contigo. Una actuación que se fue animando de manera progresiva a la par que la luz descendía, con Los días que quisimos incendiar, muy participativa, o la balada de grandes hechuras Apagarlo es imposible. Fuegos de amor de los que arden si No estás tú, y que se despidieron recordando, con más pasión en los textos y formas, muy a lo Mikel Erentxun, que no hay Nadie como tú.

Pero la dosis de corazones y sentimientos a flor de piel de las canciones románticas que se agolparon en la noche de domingo en la Plaza de la Constitución no disminuyó, ni mucho menos, con Dani Fernández. Acompañado por Sergio en las guitarras y teclas y por Víctor Elías al piano y programaciones (actor que daba vida a Guille en la serie ‘Los Serrano’), el autor demostró que está más cerca de ser un intérprete de los que hacen canciones con jirones del alma que de ser un popstar al uso.

Así lo refleja su actitud también en el escenario y a la hora de programar sus giras desde que iniciara su senda en solitario, ya que se ha forjado un carácter y un saber estar en las tablas cimentada en giras de pequeñas salas y aforos, hasta ir colándose poco a poco en los festivales, sin artificios y a puro pulmón, como ha ocurrido con Cooltural Fest y otra decena más. Y es de justicia. A los temas de su disco Incendios, y otros singles previos, añadió hasta tres inesperadas versiones, como dispares sus intérpretes: Morgan, Izal y Sidecars.

Las enlazadas En llamas y Miedo dieron la salida a un concierto que fue de menos a más en intensidad, con Soldadito y Vértigo. Fue entonces cuando llegaron Sargento de Hierro y Pausa, de las dos primeras bandas citadas. Una sorpresa inesperada que sacudió a un público que se dejó arrollar por el bello estribillo de Perdido en Madrid y con “el regalo que me hizo Andrés (Suárez)” con el tema 6 de Septiembre, una escalada emocional que seguiría con otro doble enlace, los de Ahora, “primera canción que compuse para el disco” y con No te pido que vuelvas, que puso al público de nuevo a cantar.

Llegando al final, sonaría Contra las cuerdas de Sidecars y también Y te diré, dedicada a las personas fallecidas en los tiempos más crudos de la pandemia, antes de los bises finales, como un fin de fiesta mucho más hedonista y bailable, con Disparos y Bailemos.

El cierre a un concierto que superó con creces lo esperado “en unos tiempos difíciles en los que comprar una entrada es más importante si cabe, porque somos muchos los que vivimos de la música y la cultura segura es posible”.

Hay que recordar que la programación de Cooltural Fest continuará esta semana con la Ruta Gastromusical, el día 19 con María de Juan en la Plaza de San Pedro para después trasladar la actividad al Recinto de Conciertos del Ferial. El jueves 20 con 091, el viernes 21 con El Kanka y el sábado 22 con Coque Malla.