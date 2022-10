Dani Martín conquista el corazón de los almerienses en su concierto

Dani Martín es un cantante de la vieja escuela, que se rodea sobre el escenario con una amplia banda, llena de talento, al que le gusta conversar de manera sosegada con sus seguidores durante la actuación y que disfruta leyendo los mensajes escritos a mano en cartulinas que ha traído el público. El mundo digital lo aparca para otros momentos, como la promoción previa que hizo sobre el supuesto regreso de El canto del loco y que se tradujo en un disco y la actual gira donde revisa, por cuenta propia, los temas con los que llegó a la cima con la banda, y una nueva canción icónica No, no vuelven.

En sus conciertos, como el de Almería, prefiere compartir una experiencia natural, valorando el contacto humano, las buenas canciones y la vida. Como confirma el título de la gira, Que caro es el tiempo. Y así durante dos horas hizo disfrutar al público con más de una veintena de himnos, que hicieron emocionarse, saltar y bailar a un entregado público con su actualización de los éxitos de ‘El canto del loco’.

En un recinto de conciertos repleto, dentro de la programación del otoño cultural del Ayuntamiento de Almería, y con el concejal de Cultura, Diego Cruz entre el público, Dani Martín comenzó la actuación sobre una pasarela, al estilo de las grandes bandas internacionales, e interpretando La suerte de mi vida, para continuar con Volverá y un espectacular audiovisual en la gran pantalla que le acompañó, la licencia digital que se permite. Se nota que era una velada especial por la entrega de los músicos y la pasión de los seguidores de todas las generaciones, aunque mayoría coetáneos que han crecido a la par de Dani Martín, y cuyas canciones forman parte de la banda sonora de su vida. Y es que la participación del público ha sido una de las notas dominantes de un concierto en el que al artista se le vio pausado, seguro y disfrutando de la gira.

De ahí fueron sonando temas de ‘El canto del loco’, como Son sueños, Qué caro es el tiempo, Peter Pan o Ya nada volverá a ser como antes, entremezclados con propios de la carrera de Dani Martín tales como la preciosa balada Que bonita es la vida, Cero, Dieciocho o Portales. El concierto tiene momentos para la dulzura, para el pop-rock y para bailar, y también momentos para el diálogo. Y todos ellos Dani se presenta en plena forma, con su inconfundible voz y el sonido espectacular de los músicos que le acompañan. Fue un amplio repaso a su vida musical, con canciones como Puede ser, seguida de 16 añitos, donde confesó que “lo más difícil es que te vengan a ver cuando no estás de moda”. Y ahí es cuando interpretó No, no vuelve.

Uno de los momentos más divertidos fue cuando leyó el cartel de un artista almeriense que le pedía subir al escenario. Rafa Tornado es su nombre y tuvo su momento de gloria, interpretando un tema, escuchado con atención por Dani, y muy aplaudido por público. Peter Pan, Ya nada volverá a ser como antes o Tal como eres dio paso a una segunda parte en la que continuó con su confundible sonido y temas como Tal como eres, Una foto en blanco y negro y Los huesos, donde cede el protagonismo a Cris Méndez, guitarrista y voz de la banda.

Ya en la recta final continuó con ‘Dieciocho’, ‘Volver a disfrutar’, para concluir con las dos más esperadas, ‘Zapatillas’ e ‘Insoportable’, que desataron la locura en una noche única.