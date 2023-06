David Bisbal: “Para mí el momento de fiesta es cuando me subo al escenario”

Superados los 20 años de carrera, a punto de iniciar una nueva gira en grandes espacios de todo el país y con un disco de estudio inédito que verá la luz en 2023, asegura David Bisbal que se siente “vivo” y enamorado de su profesión a pesar de los sacrificios inherentes a la misma. “Lo considero como un deporte prácticamente de élite, pero me gusta también ese reto de tratar siempre de estar al cien por cien”, afirma ante compromisos que lo llevarán este sábado a Calviá (Mallorca) y el 24 de junio a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, entre otros puntos, con final el 6 de diciembre en el Wizink Center de Madrid. No hay que olvidar que el artista actúa el 7 de julio en la plaza de Toros de Roquetas de Mar.

-Después de 20 años haciendo esto, ¿no ha habido ningún momento en que se convirtiera en una rutina?

-Es más bien un trabajo durísimo, donde la responsabilidad y la disciplina juegan un papel fundamental. Para ser feliz tienes que organizarte muy bien a nivel familiar y formar un equipo extraordinario. Además, la música va renovándose continuamente más allá de lo que se escucha en la radio con otra menos convencional que te hace aprender mucho en proyectos extraordinarios como los conciertos filarmónicos.

-Durante la gira de aniversario, sin embargo, sí confesó que a menudo habías estado peleado con la música y con los problemas de la voz durante estos 20 años...

-La música y sobre todo el repertorio que tengo es muy exigente, con canciones que utilizan todo el rango vocal, a veces incluso superando mis límites. Es como si a un jugador de fútbol le dices que corra todo lo que pueda sin calentar en cada partido.

-¿Y cómo lleva eso?

-Exige mucha preparación, que no puedas ponerte enfermo, por eso considero mi profesión como si fuese un deporte, un deporte prácticamente de élite, pero me gusta ese reto de estar al cien por cien, porque la gente también espera eso de ti.

-¿Nunca ha echado de menos más noches de farra en las que poder olvidarse de responsabilidades?

-Sí, echo de menos poder relajarme un poco y olvidarme que dentro de tres días tengo que cantar. Pero precisamente ese esfuerzo hace que, cuando llega el momento de actuar, disfrutes mucho. Para mí el momento de fiesta es cuando me subo al escenario y estoy acostumbrado a poner la fiesta yo.

-¿Entiende de dónde viene su capacidad para conectar con el público y enardecer a las masas?

-Al final soy una persona normal y corriente, que lleva a los niños al colegio y hace la compra de vez en cuando. Pienso que debe ser algo que la gente respire en ti. Yo suelo separar lo que es la personalidad del artista de lo que hace y así puedo apreciar su arte aunque haya algo que no me cae bien por lo que sea. Me gusta agarrar las cosas positivas de cada persona.

-¿Algún ejemplo en positivo?

-Mi compañero Antonio Banderas. Desde el primer momento que haces un escáner de esa persona, automáticamente dices: ‘Quiero ser Antonio’. Y eso me ha pasado con pocas personas.

-¿Puede ser que uno de los secretos de conexión de David Bisbal con el público sea que lo sientan cercano, de ahí que se haya convertido en fuente de memes, como el reciente: ‘Hola, cómo están los máquinas’?

-No sé cuántas veces he repetido esa gracia en toda mi vida, desde que salí de Almería, y esto te hace pensar cómo un día algo tan natural como saludar a unos seguidores se hace viral. Pues nunca se sabe, por lo tanto, hay que vivir de manera natural.

-¿Para cuándo el octavo disco de estudio, que prometía para 2022?

-Para este año, yo creo que durante la gira en la que además vamos a hacer algo completamente diferente, que es dar a conocer algunas canciones antes de tiempo. Este mismo fin de semana en Mallorca cantaré Ay Ay Ay, la próxima en salir, que es una bachata, la canción más latina del disco.

-¿Y cómo será el resto del disco?

-Llevará por título Me siento vivo, como la gira, y tiene una tendencia de un pop muy ochentero como Ajedrez y con unos baladones que hace muchísimo tiempo que no tengo en un álbum.

-¿Habrá gira por Latinoamérica próximamente?

-A finales 2023 ya tenemos fechas maravillosas en el Cono Sur de Latinoamérica: Argentina, Chile, Montevideo... Y a partir de ahí vamos a ir confeccionando toda la gira latina, seguramente por Centroamérica hasta México de nuevo.

-¿Más proyectos cercanos?

-Un montón, como el DVD del concierto del 20º aniversario que está a punto de salir, después el documental de Alexis Morante donde resume estos 20 años. Está la salida del disco y más proyectos televisivos, así como otros proyectos musicales que quizás sean menos convencionales.

-En breve regresará “Operación Triunfo” con Chenoa como presentadora. ¿Comparte que en estos 20 años ha cambiado mucho la consideración de los artistas que salen de allí?

-El primer “Operación Triunfo” fue básicamente un ‘a ver qué pasa’ con estos niños, si se merecen el reconocimiento de la industria o no. Ya no es como entonces, no es esa dureza extrema, ahora la confianza es una puerta un poco abierta. Al principio no estaba ni entornada. Había una negativa muy potente, lo cual también me gustó, porque tenían razón en tener una duda y porque la confianza y el respeto te lo tienes que buscar trabajando.