La voz de David Bisbal resuena en las canteras de Macael en el inicio del Marble Music Fest

El cantante almeriense David Bisbal abrió anoche la primera edición de Marble Music Fest como actividad cultural principal de apoyo a la Candidatura de las canteras de mármol de Macael como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Una cantera de Macael fue el escenario elegido para que el artista durante dos horas desgranara su último disco e hiciera otros temas conocidos de su discografía.

A las 22:10 horas aparecía en el escenario Bisbal, con pantalón, camisa y chaqueta blanca. El primer tema en sonar en una noche excepcional donde estaba de testigo la luna fue Silencio. Luego continuó con Antes que no. “Buenas noches mi gente de Macael’ señaló el artista que dio las gracias a la prensa por ir a un lugar tan hermoso.

“Me da alegría ver como gente de otras partes de Andalucía y de otros países han venido a este maravilloso lugar para darse cita en este concierto bonito, pero bonito por vosotros. Gracias de todo corazón. Estoy emocionado, ya que es la primera vez que canto en Macael y me he vestido corporativo -haciendo referencia al blanco de su vestuario- en esta ciudad, conocida como la ciudad del oro blanco”.

El público se animaba con la canción En tus planes, tanto que hacían de coro en este tema tan movido de Bisbal. El almeriense continuaba con la rumba Amor amé dando luego paso a una balada que llevaba por título La necesidad. Luego le dedico el tema Sabrás a su hijo.

“Quién decía que la luz de la media luna no era bonita. Aquí esta noche estamos en familia, con las canteras iluminadas. Aquí están mis amigos y además mi club de fans que es también mi familia. Ojalá que no amaneciera nunca y me quedo aquí en Macael con todos vosotros”, dijo Bisbal.

El concierto continuó con No amanece, otro tema muy bailable que el público agradeció con sus aplausos. Sonó Quién me iba a decir al tiempo que se dirigió al público señalando “que sepáis que os siento y os noto”.

Lo tenga o no y Culpable sonaban en medio de las canteras a través de la gran voz de David Bisbal. Desesperado dio paso a un tema de los más conocidos de su carrera artística como es Esclavo de sus besos. El público aguantó todo el concierto en sus asientos, aunque si alzaban las manos para mostrar su alegría de estar asistiendo a un concierto de Bisbal en una cantera.

Bisbal no podía irse de Macael sin hacer algunas canciones que ya son historia en su vida. Cantó Camina y ven y luego hizo una balada reciente titulada Vuelve, vuelve, que canta a dúo con Danna Paola. Le siguió luego A partir de hoy provocando el delirio entre el público.

Tras el cambio de vestuario, David Bisbal regresaba al escenario para interpretar El Ruido, otro gran tema del artista. En una noche con la luna de testigo no podía faltar Dígale, el mejor tema de la carrera del cantante almeriense. El público le ayudó con sus voces a cantarla. Era un espectáculo de una belleza única.

La parte final del concierto fue vibrante, ya que Bisbal hizo el tema Mi princesa. “Este tema se lo dedico a todos los príncipes y princesas de Macael”, dijo. En los bises hizo Si tu la quieres y Ave María puso el colofón.

Juan de Dios Mateos

Marble Music Fest antes de la actuación de Bisbal tuvo lugar el acto inaugural de dicho evento y la presentación de la candidatura de las canteras de mármol de Macael aparte de proyectarse el vídeo oficial de la misma, y se procedió a la lectura del manifiesto por el que Macael ofrecerá los argumentos por los que sus canteras merecen la distinción que concede la Unesco.

El acto inaugural corrió a cargo de Juan Gabriel García, periodista almeriense. Tuvo lugar la actuación del tenor almeriense Juan de Dios Mateos, galardonado con los premios Plácido Domingo al mejor cantante español y el de la Fundación Ferrer-Salat en el 56º Concurso Internacional Tenor Viñas en 2019 y con el segundo premio del Concurso Internacional Hariclea Darclée de Rumanía en 2017. Junto al quinteto de cuerda Diesis, interpretó un repertorio con obras icónicas del inventario lírico italiano y español.