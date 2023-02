David Bisbal se emociona al ser nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Almería

El cantante almeriense David Bisbal se ha emocionado esta mañana al ser reconocido como Hijo predilecto de la ciudad de Almería, en un acto multitudinario en el Auditorio Maestro Padilla. El artista ha estado arropado por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, así como el resto de la corporación municipal.

El acto ha sido conducido por la periodista almeriense Isabel Jiménez que ha esbozado la trayectoria de Bisbal desde sus años de correrías como niño hasta luego llegar a la adolescencia. Destacando la oportunidad que se le brindó de participar en un concurso de televisión que le cambió la vida.

Jiménez ha subrayado que “Bisbal en su Almería tiene algo más que sus vivencias y recuerdos, tiene algo más importante como es su familia, a sus padres y sus hermanos. Aquí tiene también un hogar, un refugio y una referencia para su mujer Rossana y sus hijos. Que hoy David sea un hombre activo, dinámico y sano se debe a todos los años que comió en casa de sus padres”.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez se mostró especialmente feliz del nombramiento de Bisbal como Hijo Predilecto. “Los almerienses nos sentimos orgullosos de aquellos que presumen de serlo. Y así con personas como David Bisbal que ha visibilizado su pasión de haber nacido en Almería en todos los rincones del planeta”.

David Bisbal al que se le rompió la voz en algunos momentos y se le saltaron las lágrimas recibió la medalla y el diploma que lo acredita como Hijo Predilecto de la ciudad. El artista ha señalado que “os prometo que no estoy nervioso pero si muy emocionado”.

Seguidamente, el cantante ha afirmado que “voy a dar mi vida entera por mi tierra, Almería y eso será hasta mi muerte”. También ha contado una historia muy cercana al artista. “Siempre que vengo a Almería hay un lugar que me hace mucho que pensar, y es la vieja estación del tren. Cuantos sueños en ese lugar. Se me viene a la mente las viejas fotos de mi padre, cuando era recibido siendo Campeón de España de boxeo. Veo esas fotos con las pancartas cuando recibían a mi padre y me emociono”.

Especialmente emocionantes han sido las palabras del cantante hacia su padre. “El primer agradecimiento quiero que sea para mi padre que desgraciadamente hace un tiempo, que aunque sigue estando presente, ya no está, está en otro mundo completamente diferente, que ya no nos reconoce. Bueno, solo a mi madre, a Mari, que la quiere con todo su corazón”.

Nacido en la Cruz Roja, Bisbal ha reconocido que en el colegio le inculcaron lo mejor. “Nos dieron una educación maravillosa”. También ha recordado sus veranos de niño en la playa de El Zapillo con la familia. “El artífice de que todos pudiéramos disfrutar de la primera fila de la playa era mi tío Pepe. Se levantaba a las siete de la mañana y agarraba siete u ocho sombrillas y las ponía en primera fila. Éramos los reyes de El Zapillo”, ha asegurado.

“En mi adolescencia llegó mi amor hacia la música y el deporte. Pude conocer todos los pueblos de Almería y vi un color distinto de mi tierra, lo que hizo que me enamorara más de esta provincia. El ciclismo y la Orquesta Expresiones fueron claves en mi vida. Luego llego Operación Triunfo. Y superé las expectativas de mis sueños cuando salí la primera vez de la Academia y tuve que saludar en Almería a todos desde la terraza de Alcampo”.

“Cumplir los sueños muchas veces tiene un coste elevado, el mío ha sido vivir lejos de mi tierra y de mi familia. Los he echado mucho de menos, pero siempre he sentido que la vida me había dado la oportunidad de vivir fuera sobre todo para compararla y luego el hecho de volver para mi siempre era un premio”, ha subrayado.

“Yo seré David Bisbal fuera, pero aquí en Almería seguiré siendo David. Seguiré siendo ese niño que recorría las calles, sintiéndose orgulloso. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo afortunados que somos de tener la tierra que tenemos. Y tenemos que ser todos embajadores de Almería, y eso ya lo hacía yo cuando estaba en la Orquesta Expresiones. Entre todos tenemos que hacer que Almería brille con mucha más luz de la que tiene” ha asegurado.

También ha destacado que su esposa Rossana Zanetti ama a Almería. “Es más almeriense que yo. Me encanta como ella y mis hijos quieren a esta tierra”, ha concluido. El acto ha contado con la actuación de la Orquesta Joven de Almería, dirigida por Michael Thomas.