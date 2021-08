David Bisbal hace un repaso de sus 20 años de trayectoria musical en Roquetas

Era uno de los platos fuertes de la programación de verano de Roquetas de Mar. Y no defraudó. David Bisbal ofreció un conciertazo en la Plaza de Toros en el que repasó sus 20 años de trayectoria musical y donde sus fans pudieron saborear desde sus primeros hasta sus últimos temas.

Entre ellos se encontraba el alcalde del municipio, Gabriel Amat, quien explicó que “recibir a David en el municipio de Roquetas de Mar siempre es una gran satisfacción y ver la plaza cómo está de gente, más todavía, pese al aforo limitado. Es un verdadero espectáculo que vamos a disfrutar mucho como el del pasado sábado con Raphael. Estamos retomando poco a poco la actividad cultural que siempre ha tenido nuestro municipio, y esta noche es un claro ejemplo de ello”.

Con una puesta en escena novedosa y un sonido a la altura de su voz, el artista almeriense comenzó el concierto de su gira En tus planes con la canción Silencio, un tema que en 2007 rápidamente se convirtió en la canción más escuchada en el país. Quien me iba a decir y otros éxitos siguieron durante el primer tramo del show hasta que Bisbal quiso sincerarse con su público. Les mostró el amor que profesa por su tierra y por su gente y recordó entre risas y nostalgia cuando vino por primera vez a la provincia a firmar discos a Carrefour, hace ya casi 20 años. “Qué bonito es estar aquí entre familia, amigos, conocidos… Os quiero un montón. Me da mucha felicidad estar aquí, con una gira que ya estaba en nuestros planes hace tiempo pero que no hemos podido disfrutar hasta este año. Siempre me encanta ver y sentir la sonrisa de mi gente, me dais muchísima fuerza. ¡Gracias!”.

El cantante continuó mezclando temas de sus primeros discos como Lo tenga o no, Camina y ven o Como la primera vez con canciones mucho más actuales. Vuelve, vuelve, tema que ha lanzado recientemente con la mexicana Danna Paola, hizo las delicias del público, que no dudó en cantarla junto a él mostrándole su cariño.

Al igual que la canción Dos veces que el artista grabó recientemente con su amigo Luis Fonsi. Bisbal llegó a cambiarse hasta dos veces de atuendo adaptando, de esta forma, su vestimenta a las diferentes melodías, al igual que ocurría con el escenario, donde se pudieron ver desde estrellas hasta el fuego que desprendía la Bulería. Un espectáculo lumínico que mezclaba elementos clásicos con la última tecnología.

El concierto de David Bisbal se enmarca en la programación cultural de verano del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Por la Plaza de Toros han desfilado artistas de la talla de Raphael, Strad Violinista, Cantajuego, Derby Motoreta’s Burrito Cachimba y artistas locales como JJ Fuentes y Compro Oro. El próximo martes es el turno de nuevo de los más pequeños con Pica-Pica.