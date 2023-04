Dead Island 2 es la alocada y delirante aventura de acción contra zombis que necesitábamos

Ha pasado tanto tiempo desde que se anunció la secuela de Dead Island (allá por 2014), fruto de retrasos en su desarrollo por el cambio de responsables del proyecto, que el aviso oficial por parte de Dambuster Studios y Deep Silver de su fecha definitiva de lanzamiento hace unos meses causó a partes iguales un gran revuelo y escepticismo. Ahora, tras haberlo probado en profundidad en El Loot de Txeron durante estas últimas semanas, os podemos decir con total seguridad que los cazadores de los zombis (entre los que me incluyo) pueden estar tranquilos porque la larga -casi eterna- espera ha merecido mucho la pena.

Dead Island 2 Género: ARPG Lanzamiento: 21 de abril Desarrolladora: Deep Silver Plataformas: PC, PS5, PS4, Xbox One y Xbox Series Textos: Español Voces: Inglés Precio: 70-80€

Pero para ponernos en antecedentes, ¿qué es Dead Island? Es un título de rol y acción en primera persona que lleva a los jugadores a vivir una cruda e intensa aventura por la supervivencia tras un holocausto zombi. Un título que causó furor en 2011 y que con esta segunda parte da una vuelta de tuerca a la fórmula evitando el mundo abierto y apostando por escenarios más comedidos pero inmensamente más detallados en los que la sangre y las vísceras se convierten en su mayor elemento decorativo.

Y no exagero si confieso que en más de una ocasión he tenido que soltar el mando de la Xbox Series X ante la crudeza y dureza (elevada a la décima potencia) de las muertes de los centenares de zombis que nos tocará reventar para abrirnos paso en nuestro objetivo que no es otro que escapar de este infierno. Y es que es un juego que abusa del gore, de la casquería y de unos desmembramientos muy realistas. Todo al servicio de unas mecánicas enfocadas en la acción directa tanto con cualquier arma de mano como a distancia o trampas eléctricas o de fuego, por citar algunas, que nos ofrece un escenario nuevo, una representación infernal de Los Ángeles, conocida aquí como HELL-A. Bulevares de Hollywood se entremezclan aquí con zonas de mansiones de ricachones y otras industriales para dotar a nuestro alter ego de una ambientación tan atípico como mortífera.

A ello se suma su vertiente RPG con un personaje que evoluciona y sube de nivel haciendo esta vez uso de cartas que nos confieren habilidades y con las que se pueden montar combos destructivos al combinarlas. Un añadido que se aleja de los típicos árboles de mejoras que es todo un acierto ya que ofrece más versatilidad al poder cambiar unas por otras invitándonos a probar para encontrar con cuáles nos sentimos más cómodos para arrasar a las hordas de zombis. Unos ‘amigos’ que también cuentan con nivel y barra de vida y que, a medida que avanza la historia, se hacen más duros al pasar de simples transeúntes muertos a sebosos infectados y jefes que son verdaderas esponjas de balas.

Para esta secuela nos tocará elegir entre cinco personajes muy diferentes que apuestan por la agilidad, la dureza o la resistencia y que plantean diferentes formas de enfocar los retos de una campaña con una historia al más puro estilo serie B con alocadas misiones y personajes díscolos que te arrancarán más de una sonrisa.

El título no es excesivamente largo y se puede superar en 20 horas centrándonos en la trama principal pero si optamos por todas las misiones secundarias y los coleccionables podemos incluso doblar el tiempo perfectamente.

El juego llega traducido al español pero con doblaje en inglés y cuenta con una banda sonora muy cañera, acorde al ritmo que los desarrolladores quieren imprimir a nuestras acciones donde el frenetismo será una máxima lo largo de la aventura.

Si a eso le sumas un acabado gráfico de notable alto que en Series X se mueve a unos deliciosos 60fps con 4K variable, la propuesta no puede ser más acertada. Sin duda, este era el juego de zombis que nos merecíamos. Y por eso, reitero, la espera ha merecido la pena.

Hemos podido analizar Dead Island 2 gracias a una clave para Xbox Series X que nos ha remitido Plaion España.