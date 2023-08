Dellafuente presenta en exclusiva en Dreambeach su nuevo espectáculo

En la jornada de clausura de Dreambeach hoy sábado 12 de agosto los sonidos urbanos acamparán en el MainStage con la propuesta rap de Morad, el show de Natos y Waor o la puesta en escena de Dellafuente, en un show preparado especialmente para Dreambeach.

Dellafuente ha publicado Alomejor_120bpm_gminor esta misma semana, el primer single y videoclip de su nuevo trabajo creado por Dellafuente junto a Salomon Sessions. Una revisitación, según sus propias palabras “oscura, hipnótica y bailable de sus míticos temas, desde una producción musical a cargo del propio Dellafuente junto a Antonio Narváez, en la que ambos se ponen gafas de visión nocturna para adentrarse en territorios electrónicos”.

Incursión es el nuevo álbum que se publicará el 24 de agosto y que constituirá una misión especial de Salomon Sessions & Dellafuente en asociación con algunos de los productores mas importantes de la escena actual, desarrollado por el sello Maas. Una presentación en exclusiva para Dreambeach que además prepara un show especial para el escenario almeriense.

Una noche en la que headliners como Hardwell brillarán en este espacio compartiendo cartel con nombres como Acraze, Radical Redemption o Morten. Una noche de altos vuelos en Dreams Tent con protagonistas como Chelina Manuhutu, Loco Dice o Hernan Cattaneo, además de sets B2B como el de Rafa Barrios y Technasia. Open Air Stage arrancará con dubstep, con nombres como Save the Rave o King of the Rollers, que se alternará con la propuesta jungle de Sasasas. A partir de media noche, el breakbeat tomará este stage con nombres como Rasco, haciendo homenaje a la escena andaluza.

La primera jornada de Dreambeach en el recinto junto a las playas de Villaricos-Palomares no defraudó a los dreamers, que llenaron el recinto desde primera hora de la tarde con sendos sets de James de Torres o Bárbara Lago. Un estreno del MainStage celebrando el cumpleaños de uno de sus protagonistas, Claptone que precedió al nombre al que iban todas las miradas de Dreambeach el pasado jueves, Armin van Buuren. Un regreso justificado que volvió a poner el característico sonido trance del neerlandés. Destacando también Mariana Bo o el combo de Abel Ramos y Albert Neve. En Dreams Tent destacó la arrolladora presencia consecutiva de I Hate Models, Kobosil o Klangkuenstler, finalizando con Nico Moreno.

Dreambeach ha vuelto en 2023 con su formato habitual de 5 jornadas consecutivas, 3 días (jueves, viernes y sábado) en el recinto del festival con programación simultánea en tres grandes stages. La zona de acampada, para más de 25.000 personas ha contado con un escenario, que acogió la fiesta de bienvenida el miércoles 9 de agosto. El cartel de artistas de la 9ª edición ha apostado firme tanto por grandes nombres internacionales, pero también dando un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del festival del verano, Dreambeach 2023.