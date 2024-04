Diana Navarro homenajea a la copla con ‘De la Piquer a la Navarro’ en Roquetas de Mar

Diana Navarro deleitó al público con la gira De la Piquer a la Navarro que llegó el sábado al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La cantante malagueña hizo un paseo musical por grandes canciones de Concha Piquer, inolvidables como Ojos verdes y también por su repertorio más emblemático como Sola, El perdón, y 24 Rosas,

Desde el arranque de este fascinante espectáculo donde se va mezclando la copla con la historia que cuenta Navarro en torno a la vida de Doña Concha Piquer, el público no pierde detalle, ya que es un paseo también por la nostalgia de unos años inolvidables.

Acompañada al piano por Julio Awad abrió la noche con el tema Ojos verdes, que tanto éxito le aportó a Concha Piquer. Con su sugerente voz, la artista malagueña provocó el silencio absoluto en el patio de butacas. “Ojos verdes fue la primera copla que yo canté en mi vida. Concretamente en el Instituto de La Rosaleda, se celebraba un certamen de todos los institutos de Málaga, y yo me quedé la tercera, teniendo en cuenta que solo participamos cinco”.

“Un día recibí una llamada de teléfono de Concha Márquez Piquer que me daba la enhorabuena por la canción Sola. Esta mujer siempre fue una adelantada a su tiempo, ella me invitó a ver el vestuario de su madre, las joyas y las partituras. Pero yo nunca fui. Tiempo después me invitó a la presentación del libro con las memorias de su madre y allí le puede cantar el tema Y sin embargo te quiero”, explicaba Navarro.

El momento más esperado de Diana Navarro se produjo gracias a Juan Carlos Rubio que llevaron al teatro la obra ‘En tierra extraña’ donde Navarro se mete en la piel de Doña Concha Piquer. Fue el momento donde Navarro interpretó con la música del piano el tema En tierra extraña. Luego llegaría un medley con canciones como No te mires en el río donde Navarro muestra su dominio con las castañuelas, A la lima y al limón, Las coplas de Luis Candelas y La Parrala. Navarro apareció de nuevo en el escenario para ir explicando la vida de Concha Piquer. En ese repaso biográfico hizo un recorrido por los grandes hitos de la gran figura de la canción española hasta llegar al año 1957 donde en un concierto en Isla Cristina pierde la voz en directo y decide retirarse de los escenarios.

Con 14 años, Concha Piquer pilla su primer baúl y se marcha a Nueva York, ciudad que le fascina. En ese momento interpretó la canción El florero que volvía loco al público de Nueva York. En Broadway estuvo cinco años hasta que decidió volver a España de nuevo. Se enamora del torero Antonio Márquez. En ese momento sonaba el gran tema Con divisa verde y oro y Romance de valentía. Hace también algunas películas y llega la Guerra Civil. La reina de la tonadilla es como llaman a Concha Piquer y además tiene a su hija Concha Márquez. Era una mujer que hacía de su capa un sayo y poco le importó lo que dijeran de ella, a pesar de ser la otra. Sonó Romance de la otra.

En el episodio de la Guerra Civil, Concha Piquer se encontraba en Sevilla cuando arranca la contienda. En un concierto en Sevilla, Concha Piquer se lo dedica a Rafael de León, que se encontraba en una prisión de Barcelona acusado de espía y también se lo dedica a un compositor, un muchacho de Granada con los pies planos y el corazón redondo. Sonó ‘Soneto de la dulce queja’.

El gran momento de la noche fue escuchar a Concha Piquer el día que presentó a su hija Concha Márquez Piquer en el programa Cantares a finales de los años 70 en Televisión. El vídeo mostraba a una artista en un gran momento artístico. Navarro puso al público a hacer palmas con la canción Se dice, un temazo de la Piquer. Luego siguió con No me llames Dolores y Me embrujaste.

Seguidamente, Diana Navarro arrancó la parte dedicada musicalmente a ella misma y fue el momento de las peticiones del oyente. “Estoy muy agradecida a todos vosotros por permitirme dedicarme a lo que me más me gusta en el mundo que es cantar y componer. Es un verdadero privilegio que 19 años después de Sola siga aquí con todos vosotros”.

A petición del público, hizo varios temas a capela, entre los que estaban Caracoles, A Caracol y Valderrama, y Padre nuestro. Tras este apartado, Navarro arrancó su propio repertorio con el tema 24 rosas, Sola, que tan popular la hizo hace ya casi 20 años y concluyó con El perdón. Fue el cierre a una noche mágica.