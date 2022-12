Diego Cara: “El cómic se ha refugiado en las librerías y se está manteniendo”

Almería acaba de celebrar las XXV Jornadas del Cómic que dirige Diego Cara. El balance que hace Cara es muy positivo “ya que se trata de una actividad cultural ‘especializada’, que ha tenido una gran acogida en la ciudad”. Diego Cara se queja de que no hay una financiación clara de las Jornadas a pesar de llevar 25 años celebrándose.

“Es una financiación voluntarista que cuenta con unas ayudas yo diría que escasas, por lo que sería clave de cara al futuro crear una Fundación para que tenga una financiación especifica cada edición”, apunta.

Y es que dichas Jornadas le cuestan dinero al propio Diego Cara. “Sin duda, porque el alma mater tiene que ir siempre y los proveedores pequeños y medianos tienen que cobrar. Termina costando, no voy a decir la cifra”.

Cara apunta que ha regresado con fuerza el fenómeno de la novela gráfica. “Hay un antes y un después desde el año 1998, cuando Miguel Gallardo publica las memorias de su padre en viñetas. Luego participó en nuestras jornadas y ha muerto a principios de este año. Antiguamente en España y en Europa hubo una gran aceptación de la novela gráfica. Se vuelve a repetir el fenómeno”.

“La novela gráfica moderna tiene a Paco Roca, Enrique Bonet y Ramón Boldú, que este año hemos contado con su presencia en las jornadas, como exponentes. Ahora mismo se publica más que nunca. Las nuevas tecnologías han llegado para los más jóvenes que buscan videojuegos. El fenómeno de los superhéroes está en fase de agotamiento. Los mitos de Superman y las sagas de los grandes héroes se han pasado”.

“El cómic se ha refugiado en las librerías, y se está manteniendo. Las librerías son un fenómeno especializado que nos ha dado vida y nos ha mantenido” apunta Diego Cara que manifiesta que “no es lo mismo leer un cómic en papel que hacerlo a través de una pantalla. Me gusta tocar y oler el papel. Pero ese romanticismo habría que transmitirlo a la gente más joven. Mi padre siempre me decía que nadie valora lo que no conoce”.

Este año la Universidad de Almería ha apostado por las Jornadas del Cómic. “Hemos sintonizado y han quedado muy bien allí. Para el futuro ya estamos hablando para continuar esta colaboración. El año que viene se cumplen 30 años del colectivo De Tebeos y además estamos investigando a autores de la historia del cómic de Almería. Los archivos del Colectivo que yo custodio junto a mi archivo personal es necesario en el futuro constituir una Fundación, para que eso quede para la investigación. Pero también hay que tener clara la financiación de las Jornadas del Cómic”, manifiesta.

“Hay gente que viene de Europa a las Jornadas de Almería y en España hay mucha gente que admira lo que hacemos en Almería. Pero es necesario potenciar las Jornadas en el futuro y necesitamos más apoyo del que tenemos de las instituciones”, sostiene Diego Cara.

De cara al mañana, Diego Cara es optimista y pretende continuar. “Le debemos un homenaje a Paco Nájera, que con su Capitán Tronado ha cultivado el estilo paródico. Es un señor que no ha tenido la suerte de vivir en Madrid o Barcelona, pero es un autor con un talento enorme. Creo que hay que hacerle el homenaje que se merece”.

“En 2023 cumplimos 30 años del Colectivo De Tebeos que surgió en el pub Vadha. Allí Antonio J. Morata me ve un poco bajo de moral y me propone hacer un colectivo en torno al cómic. Desde ese momento las Jornadas fueron cada vez a más, y se hicieron unas grandes publicaciones en ese tiempo. Celebraremos esos 30 años en la Biblioteca Villaespesa”, explica Cara.

Diego Cara desde muy niño es un amante de la lectura y sobre todo de las historietas y los cómics. “La familia de mi padre era muy fans de los folletones, es decir, las novelas por entregas. Había revistas y había tebeos, que además eran más caros que esos folletones”.