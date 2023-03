Diego Reche presenta su libro ‘La ventana de la fotografía’ en Roquetas de Mar

El profesor y escritor Diego Reche ofreció un acto literario en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar. El acto estuvo presidido por el concejal Juan Carlos Muyor, que se mostró feliz de presentar a Diego Reche que fue profesor suyo cuando hacía el Bachillerato.

Charo Serrano, coordinadora de las Bibliotecas de Roquetas de Mar, hizo una semblanza de Reche y también dio unas pinceladas sobre la última obra del escritor velezano La ventana de la Fotografía. “Es una obra escrita con una narrativa cuidada y clara e impregnada de la poesía y de su alma de poeta”.

Diego Reche dio a conocer la Ruta Literaria por los Vélez que llevará a cabo con los clubes de lectura de Roquetas y Aguadulce el 18 de marzo. En esa ruta se incluye una parada obligada en Chirivel, tierra del poeta Julio Alfredo Egea. “En Chirivel han hecho un museo dedicado al poeta, puesto que ya se habla menos de él, y es una figura clave en la poesía almeriense. En cuanto a esa ruta literaria por la comarca de Los Vélez, explicó varias leyendas velezanas como El lobo de la Culebrina, El zagal de los maurales o la aparecida de Los Caños de la novia.

Luego dio a conocer detalles de su libro La ventana de la fotografía, obra que recoge veinte relatos publicados en los últimos años y un autorrelato, donde cuenta el camino por el que se formó su sentimentalidad literaria. “Yo no tenía pensado escribir un libro de relatos, pero la Revista Velezana me pidió un texto para un número donde evocara los años 70 en la comarca. Salió un texto que me dio para luego plantearme escribir algo más amplio y ahí surgió este libro. Con los años al final ves que lo que uno tiene es un diálogo con sus adultos” dijo Reche.

En la primera narración se descubre que el título hace referencia a una ventana del viejo estudio fotográfico de su padre, desde la que empezó a mirar el mundo. “Mi padre era un fotógrafo que siempre trabajó en blanco y negro y que hacía fotografías con luz natural, por eso había ventanas a los dos lados del estudio y en el techo”, subrayó.

Dentro de las tres partes en que se divide el libro se pueden leer, entre otros relatos: La maritoñi dedicado a una alumna peculiar, Cabañuelas de agosto que ofrece un regreso evocador a los ochenta, El zanguango que trata sobre la inquieta relación padres-hijos en la preadolescencia y Ratones Coloraos.

Diego Reche nació en Vélez Rubio en 1967 y actualmente es profesor de literatura en Roquetas de Mar, donde coordina los encuentros Poetas y jóvenes desde el año 2000, y el ‘Aula de literatura Pilar Quirosa’ desde 2019.

Como autor ha publicado El autobús de septiembre (CEV 2004), Didascalia: poesía y teatro para jóvenes (IEA 2008), Palomas (Arráez Editores 2011), Reversos (Diputación de Granada 2013), La Aparecida (Arráez editores 2013) y Poemas de andar por clase (IEA 2018, junto al poeta Diego Alonso Cánovas).